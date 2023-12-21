22 декабря – День Анны Зимней. На битву выходят Тьма и Света

Ещё этот день в народе именовали — Анна, Анна темная, Анна зимняя, Анна бездетных, день Стефана и Анны Зимней.

Если на Варвару и Николу еще имелись сомнения в надежности дорог, то сегодняшний день узаконивал окончательный переход на зимний транспорт. Это самый короткий день в году, а значит, предстояла и самая длинная ночь. Теперь солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.

А ещё на Руси считали, что 22 декабря – это время страшной битвы между силами Тьмы и Света. Наши предки обращались к языческому Красну Солнышку, прославляя его. Такие празднества длились 12 дней. По народным поверьям в это время умирающее Солнце перерождалось в новое, могущественное и крепнущее день ото дня. Подражая светилу, крестьяне гасили пламя в очагах, а потом добывали новый «живой огонь».

Церковь же нынче почитает память святой Анны, которая также известна как мать Богородицы. Анна вместе со своим мужем Иоакимом достаточно долго не могли зачать ребенка. И когда они уже и вовсе отчаялись, поскольку находились в преклонном возрасте, им явился ангел, возвестивший о том, что совсем скоро они станут родителями. Благодарные Анна и Иоаким решили, что впоследствии отдадут свою дочь в храм для служения Богу. Действительно, через 9 месяцев после того, как ангел объявил Иоакиму и Анне эту новость, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.

Приметы дня:

Хорошая погода – 31 января тоже будет солнечно.

Иней на деревьях – будет пасмурно под Новый год.

Если человек родился 22 декабря, то в качестве талисмана ему следует носить агат или малахит.

Беременным женщинам запрещено разжигать огонь или выполнять любую работу – это может навредить будущему ребенку.

Обильный иней на деревьях – будет хороший урожай.

Если снег на день Анны Зимней лежит вплотную к изгороди, то будет плохое лето.

Просветы сулят богатый урожай.

Ясная погода – в Новый год тоже солнце выглянет.

Беременным женщинам в день Анны следует непременно поститься, а в другие дни делать это необязательно.

Также нельзя было встречаться с больными людьми или теми, кто имеет какие-либо увечья – ребенок родится нездоровым.

Беременным нельзя разжигать огонь и вообще выполнять какую-либо работу.

Беременным женщинам 22 декабря нельзя переступать острые предметы и упряжь, иначе ребенок родится больным, или в процессе родов возникнут сложности.

Именины сегодня отмечают: Василий, Степан, Владимир, Александр, Анна.