22 февраля — День святого Панкратия. И кошке своей подарок сделайте!

22 февраля чтим память затворника и аскета Панкратия Печерского, жившего в XIII веке. Легенда гласит, что своим домом он избрал пещеры, где в молитвах прожил всю жизнь.

В народе же считали, что сегодня тот самый февральский день, в который может случится чудо, и погода свой зимний характер вдруг сменит на весенний. Говорили: «Панкрат воду прибавляет, март собирает». А ещё предки наши нынче плели лапти из лыка и льна. Готовились к весне. Причём делом этим занимались исключительно мужчины. И такой обувки доводилось делать много, ведь изнашивалась она быстро — по 2 пары в неделю у одного человека.

А ещё предки наши смотрели на этот день с опаской: с 22 февраля для крестьян наступала тяжёлая пора, потому что продуктовые запасы подходили к концу — «У Панкрата в закромах небогато».

Погодные приметы дня сегодняшнего таковы:

Следующие 7 дней после 22 февраля холодные – март будет и теплым, и солнечным.

На деревьях снег налипает – жди скорого потепления.

Закат багряный – к снегопаду.

Беззвездная и темная ночь – скоро зима закончится.

Весь день оттепель – зима не уйдет еще очень долго.

Шумит лес – жди скорого тепла февраля очень холодно – больше морозов не будет.

Увидеть на ветке ели рябчика – к похолоданию.

Стекла в доме запотели – будет потепление.

Ветви деревьев гнутся под снегом – год будет урожайным.

И! Все сны на Панкрата — вещие!!!

Именины 22 февраля отмечают: Марк, Иннокентий, Тихон, Геннадий, Василий, Иван, Никифор.

В Японии же сегодня празднуют День кошки! Всё, в принципе, просто: японцы считают, что коты да кошки, мяукая, издают звук «нян-нян-нян», что по-японски значит «два-два-два». И вот по чьей-то воле эту «кошачью фразу» привязали к схожей по числам дате — к 22 числу 2 месяца года. Так что не забудьте сегодня поздравить с праздником и угостить лакомством своих домашних котеек!

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