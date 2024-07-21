22 июля – Кирилл и Панкратий. Огурцы, травы лекарственные, любовная магия

В народе примечали, что 22 июля начинается пора самых сильных летних гроз. При этом, правда, непогода обычно бывает кратковременной.

В огородах же нынче начинают собирать первый урожай огурцов. В старину, к слову, существовало такое поверье: чтобы и на следующий год не знать недостатка в огурцах, хозяйка должна была закопать первый сорванный овощ и как можно глубже. Если этот огурец выроет зверь или человек – быть году неурожайным. Но перед тем, как это сделать, следует поблагодарить небесных покровителей этого дня – Кирилла и Панкратия. О том, что первый огурец сорван и зарыт, никто из домочадцев не должен знать!

Кстати! Первым огурцы нового урожая в этот день должен попробовать младший член семьи. Считается, что от этого они утратят горечь.

Знахари же на Панкратия собирали и засушивали лекарственные травы. Считается, что день в этом отношении – особенный. Трава, собранная сегодня, незаменима при ритуалах любовной магии.

А церковь 22 июля отмечает день памяти святых мучеников Кирилла и Панкратия.

Родители Панкратия родились на территории Антиохии. Отец Панкратия, узнав о рождении Иисуса, решил отправиться в Иерусалим вместе со своей семьей. Там он стал свидетелем многочисленных чудес, совершаемых Спасителем, после чего он поверил в Бога и познакомился с учениками Иисуса. Позже один из апостолов крестил Панкратия, который после смерти своих родителей отправился в Понтийские годы, прожив там в пещере. Там же он встретился с апостолом Петром, который предложил Панкратию вместе с ним отправиться в Киликию и Антиохию, где в то время находился и апостол Павел. Несколько позже Павел и Петр рукоположили Панкратия в епископы, и много лет он управлял сицилийским городом Тавроменией. Но однажды во время восстания язычников Панкратий был побит камнями и скончался от полученных ран.

Что касается святого мученика Кирилла. Он служил епископом во время правления императора Максимилиана. В 84 года был приведен на суд, где его стали принуждать отречься от Христа. Однако Кирилл не пожелал поклоняться идолам, в результате чего его решили сжечь. Но Бог сохранил ему жизнь, и император, увидев чудо, распорядился отпустить Кирилла. Правда, совсем скоро он снова был арестован, и на этот раз его казнили.

Приметы на 22 июля таковы:

Ночью на небе Луна потемнела – весь конец июля будут идти дожди.

Тусклые звезды – к грозе.

Лилии и кувшинки закрылись средь бела дня – к дождю на следующий день.

Лягушки громко квакают – к солнечной погоде. Тихо – к дождю. Не слышно кваканья лягушек – похолодает.

Чтобы хорошо уродились огурцы, их надо сеять на прошлогодних кукурузных грядках.

Много больших муравейников в лесу – к холодной и затяжной зиме.

Выглянула радуга в этот день – к ясной погоде.

Именины сегодня отмечают: Александр, Кирилл, Федор, Константин, Михаил, Андрей, Иван.

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