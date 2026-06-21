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22 июня – День Кирилла Александрийского. Ночи нынче коротки

22 июня – День Кирилла Александрийского. Ночи нынче коротки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:29 21.06.2026

С 22 июня начинаются самые короткие ночи в году. При этом лето полностью вступает в свои права. Предки наши верили, что в этот день солнце отдаёт всю свою силу. Говорили: «С Кирилла дня — что солнышко дает, то у мужика в амбаре». Именно поэтому, 22 июня проводили большое количество обрядов, призванных задобрить солнце и получить богатый урожай.

Церковь же нынче чтить память святителя Кирилла, известного также как архиепископ Александрийский. Был он богословом и писателем. В свое время активно занимался толкованием Священного писания: пояснял непонятные моменты прихожанам, и многих обратил в веру. Долго и упорно боролся с еретиками и проявлениями язычества в обществе. В течение 32 лет управлял церковью и умер своей смертью в 444 году, оставив после себя большое количество трудов.

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Приметы на сегодня таковы:

  • Земляника красна — сеять овсы напрасно.
  • Цветение ржи — начало сенокосу.
  • На Кириллу конец весны, почин лету.
  • У Кирилла — от земли сила.
  • На Кирилла отдает земля солнышку силу.

Именины сегодня отмечают: Фекла, Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа.

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