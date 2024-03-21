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фото: pikist.com

22 марта — Сорок сороков, Сороки, День Жаворонка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:22 21.03.2024

Дата 22 марта богата на названия, а традиция этих суток серьёзна. Сорок сороков — день, в который церковь чтит память 40 мучеников-воинов Севастийских, веровавших в Христа. Известны тем, что в 320 году н.э. в турецком городе Севастии они отказались приносить жертву идолам. Объяснили свой поступок просто:  поклоняются настоящему Богу, а не изваяниям. Поняли ли их тогда? Нет. Итог? Воинов казнили. На ночь погрузили в ледяную воду озера, а утром, когда никто из мучеников не предал веру, им перебили ноги. Тела отвезли в город и сожгли на костре.

В народе же 22 марта связывали с утренними морозами. Считали,  что они могли продолжаться следующие 40 дней, потому-то и величали эти сутки «Сороки».

А ещё 22 марта чествовали жаворонков. Своё почтение выражали, выпекая птичек из сладкого теста. Раздавали вкусности детям и верили, что тем самым привлекают весну.

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Что касается погодных примет, то:

  • Какова погода на 22 марта, такой будет и 12 июля на Петровки.
  • Если Сороки теплые, то сорок дней после него также будут теплыми.
  • Холодный ветер – к 40 дням заморозков.
  • Теплый ветер – лето будет ненастным.
  • Ранняя весна предвещает неурожайный год.
  • Ласточки прилетели раньше – к богатому урожаю.
  • Много сорок и галок 22 марта – теплые дни вскоре наступят.
  • Чайки кружатся – жди ледохода в ближайшее время.
  • Листва еще не распустилась, но слышен первый гром – год будет голодным.
  • Сильный мороз – просо хорошо уродится.

Именины сегодня отмечают: Александра, Александр, Наталья, Афанасий, Алексей, Дмитрий, Валерий, Ираклий, Иван, Кирилл, Михаил.

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