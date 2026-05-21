22 мая — День Николы Вешнего. Помогите нищим!

22 мая в народе также именовали День Николы тёплого и день Николы Чудотворца. Этого святого на Руси очень любили и почитали. Считали его заступником путников и моряков, а также семейных пар. Кроме того, верили, что Чудотворец особо благоволит маленьким детям и предупреждает пожары.

Раньше 22 мая все пытались подать и накормить нищих, чтобы на протяжении года самим ни в чем не испытывать нужду.

Старались не купаться в реке до 22 мая, поскольку это считалось большим грехом.

А ещё в день Николы вешнего «заказывали» луга – делалось это с помощью прутьев и веток, которые 22 мая втыкали в землю, чтобы было понятно: скот выпасать здесь нельзя.

Приметы на день таковы:

Утро туманное и влажное? Чтобы здоровья прибавить и целый год не болеть, нужно свежей росой умыться.

Громко квакают лягушки на Николу – к хорошему урожаю овса.

Зацвела ольха – гречку нужно сеять 22 мая.

Весь день дождь льет – к холодному и ненастному лету.

По народным приметам на 22 мая нужно было именно в этот день сажать картофель, чтобы он уродился крупным и вкусным.

Именины сегодня отмечают: Николай, Северин, Христофор, Акулина, Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф.

