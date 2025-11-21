22 ноября – день Матроны. Любите иван-чай?

Матрона, говорили в народе, ставит зиму, ослабевшую от сильных и частых оттепелей, на ноги на небесах, призывая в помощники холодные ветры. Именно поэтому, 22 ноября очень часто наблюдается ветреная погода. Предки наши в этот день делали подаяния бедным и нищим, одаривали их одеждой да предметами обихода.

Кроме того, 22 ноября пересматривали теплую одежду, чтобы понять, что носить зимой. Вообще же, именно Матронин день отлично подходил для того чтобы расстаться со старыми вещами – такими они считались, если не использовались более трех лет.

А ещё 22 ноября заговаривали траву дербенника (иван-чая, плакун-ивы)! Верили в то, что она будет обладать чудодейственной силой. В частности, используя траву дербенника, можно взаимодействовать с силами природы и искать клады.

Что же касается преподобной Матроны Царьградской. Жила она в Константинополе в V веке. В юности ей пришлось выйти замуж за состоятельного человека по велению семьи. В браке Матрона родила дочь и в какой-то момент поняла, что ей хочется служить Богу. Матрона часто посещала храм, где проводила много времени в молитве и общении с благочестивыми людьми. Впоследствии она стала подражать им, смиряла плоть постом и воздержанием, из-за чего стала конфликтовать с мужем. В результате, Матрона приняла решение оставить семью и стала служить Богу. Женщина приняла решение отправиться в мужской монастырь, чтобы супруг не смог найти ее. Отдав дочь на воспитание, Матрона переоделась в мужское платье, остригла волосы и отправилась в мужской монастырь, представившись евнухом Вавилой. Долгое время она жила в монастыре преподобного Вассиана, но когда игумен раскрыл ее секрет, то отправил в женский монастырь, и там Матрона также провела длительный срок, поражая всех своим благочестием. Впоследствии она сама стала игуменьей.

Приметы дня:

Гуси по льду ходят – к оттепели.

С утра и до вечера ясная погода – она продержится три недели.

Много инея – к заморозкам. Кроме того, в этом случае хорошо уродится овес.

Туман стелется – к теплу.

Дождь вдруг полил – хорошо пшеница уродится.

Снег идет при облачной погоде – май дождливый будет.

Отдать в этот день кому-нибудь свою старую вещь, не постирав – считайте, что ваше счастье в чужие руки ушло!

То, что приснилось на Матрену, сбудется на следующий день до полудня.

Именины сегодня отмечают: Тимофей, Виктор, Иосиф, Антон, Иван, Порфирий, Александр, Константин, Дмитрий, Алексей.

Просмотры: 2