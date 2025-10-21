22 октября – День Якова Дровопильца. Собираетесь в лес? Нуууу… лучше приготовьте пирог!

Также день именовали Яков Студеный, Крупник, День Первой каши, Яков день, Дровосек. Крестьяне говорили, что приходит Яков и приносит холода. Обычно выпадал первый крепкий снежок.

Главная традиция 22 октября — выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. В народе верили, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье для всех этих людей на ближайший год.

А ещё нынче начинали заготавливать дрова. Дело это считали очень ответственным, ведь от этого зависело, как семья переживет зиму. С самого раннего утра крестьянские подводы шли к ближайшему березнячку или ельничку и торопились дотемна управиться с работой. Ведь лес не любит шутить, да и хозяева его, дед Лесовичок и Боровой, смотрят за вотчиной внимательно и строго. У них и помощники есть: Моховики, Деревяники, Дубравицы, Корневики, Манила и Уводила – если они к делу подключатся, то только и будешь думать о том, как ноги унести.

Чтобы не заблудиться в лесу и обойтись без травм, надо было непременно задобрить Борового. Для этого в лесу оставляли краюху хлеба, горшок каши и платок для Боровухи (жены Борового). Деревья тоже не тихони, по народным поверьям есть среди них и такие, которые могут сами за себя постоять. Говорили, что в сосновых и еловых лесах обитают деревья с необузданным и буйным нравом. На Ивана Купалу такое дерево могло выйти из леса, прийти в деревню к дому своего обидчика, который ради шутки ободрал с него кору, подрубил корень или поломал ветки, и уж тогда ему несдобровать. Если такое буйное дерево попадало при строительстве дома в стену, то рано или поздно оно пыталось выбраться, обрушив избу и задавив хозяев.

Этот день также был и Днем Первой каши. Ее заваривали со свежим постным ароматным маслом, а иногда и с бараньим или свиным салом («Заварил кашу, так не жалей масла»). Пекли пироги с кашей из новой крупы и звали гостей. Говорили, что без каши и обед не обед.

Приметы дня:

Если снег выпадал на талую землю, то будущий урожай будет плохим.

Если в этот день с крыш свисают сосульки, то осень затянется.

Если с лиственницы не осыпались иголки – значит, снега не будет, а если он и выпадет, то быстро растает.

Если у луковиц много «одежки» – значит, зима будет холодная и суровая.

Если вишневые листья не опали – значит, будет оттепель.

Если случилась гололедица – будет дождь.

Если человек родился 22 октября, то его талисманом является сапфир. Именины сегодня отмечают: Петр, Яков, Авраам, Максим, Константин, Ефим.

