22 сентября - День осеннего равноденствия. Входим в осень...

В 2024 году день осеннего равноденствия выпадает на 22 сентября: световой день станет коротким настолько, что по времени будет примерно равен ночи. Эту дату астрономы и астрологи считают фактическим началом осени. С этого момента день будет становится всё короче и короче.

Главный момент 22 сентября, который отмечали наши предки — чествовали молодожёнов и молодых родителей, а также бабок-повитух, помогавших женщинам в родах. К молодой паре приходили в гости соседи и родственники: смотрели, как живут новоиспеченные муж и жена, все ли у них хорошо, в каком состоянии хозяйство и т.д. Если соседи не навестили молодоженов в их доме, это значило одно: уважения окружающих молодые супруги заслужить не сумели. А для бабок-повитух пекли круглые пироги и обрядовую кашу по особому рецепту, угощали их, устраивали обильный пир в честь чуда рождения новой жизни.

Церковь же нынче отмечает память святых праведных Иоакима и Анны – родителей Пресвятой Богородицы. Этим святым молятся бездетные люди, чтобы Господь поскорей даровал им ребенка.

Приметы дня:

Много паутины – к продолжительной осени и поздней зиме.

Гости в этот день приносят в дом счастье и благополучие.

В день осеннего равноденствия не принято отказывать гостям. Что бы тот ни попросил – непременно надо дать или выполнить. Такое поведение хозяев приносит в их дом счастье.

Считается, что от поминовения в этот день умершим родственникам становится легче на том свете.

Если 22 сентября пойти на природу (в лес или в парк) – сил у вас заметно прибавится.

Путешествие, начатое в этот день, принесет вам много положительных эмоций. То же самое касается и дальних поездок.

Тот, кто в этот день родился, проживет яркую и счастливую жизнь.

Изменить в этот день мужу или жене – особенно тяжкий грех!

Оставить кошелек на столе – к краже.

Подарок, полученный 22 сентября, сулит радость и благополучие.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Дмитрий, Анна, Афанасий, Василий, Захар, Никита, Григорий, Иосиф, Александр.

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