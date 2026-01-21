22 января – День Филиппа. Шапку-невидимку заполучить хотите?

Да, да! Именно 22 января есть шансы заполучить эту самую шапку-невидимку! Где и как? Забрать её можно у Банника (банного духа). Что нужно сделать? Алгоритм действий наши предки озвучивали такой:

нужно зайти в баню последним, положить свой крестик под подошву левого сапога, сесть к стене лицом и от души начать проклинать все на свете. После этого, согласно верованиям, появится старичок, который протянет шапку.

Впрочем, поговаривают, что чудо-шапку можно и найти просто так — иногда банный дух оставляет ее для добрых людей.

А ещё в народе верили: если 22 января оставить в бане на ночь кошку, закутанную в пеленку, а затем убежать и трижды перекреститься, наутро у вас появится неразменный рубль!

Кроме того, 22 января занимались тем, что примечали погоду. Какой она будет сегодня, такой она будет и в сентябре.

Приметы дня:

Традиционно в этот день выпускали домашнюю скотину во двор. Если та не задерживалась надолго на улице и стремилась вернуться обратно, под крышу, это предвещало сильный холод.

Если на Евстратия ясно – в этом году будет хороший урожай.

Был обычай ходить в баню – чтобы «смыть с себя Святки», т.е. веселую праздничную беспечность и приступить к повседневным рабочим будням свежим и обновленным. Вообще баня в русской традиционной культуре – это символ очищения. Помоешься в бане – все хвори, тяжести и печали смоешь.

В небе много ворон кружит – выпадет снег.

Галки и вороны сидят на снегу – скоро наступит тепло.

Вороны собираются в стаи и садятся на верхние ветви деревьев – к сильной стуже. Птицы сидят внизу деревьев – к ясной погоде.

Кошка лезет на печку, в тепло – к морозам. Ложится кверху брюшком – к оттепели. Точит когти об деревянные предметы – подует ветер. Пьет много воды – к ненастью. Много спит – к теплой погоде.

Собака лежит, свернувшись в клубок – к стуже.

Именины сегодня отмечают: Антонина, Захар, Петр.

