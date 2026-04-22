23 апреля — Терентий Маревный. Ждать урожай?

23 апреля в народе также называли Днём Солнцезахода. Предки наши в этот день пытались определить, насколько плодородным будет год. Внимательно смотрели на Восток, если солнце было окружено маревом, то можно было надеяться на хороший урожай. Говорили: «Коли солнце в туманной дымке будет в этом году хороший урожай хлеба, а коли выкатится из-за гор, как на ладонь яро на землю ляжет, то придётся землю перепахивать, сызнова сеять».

Церковь же 23 апреля чтит память тридцати трех мучеников, подвергшихся истязаниям за свою веру в середине 3 века, среди которых были Помпий, Африкана, а также Терентий, в честь которого и обозначен этот день в календаре.

Что касается погодных примет этого дня:

Молодые паучки появились – к скорым теплым денькам. Если же старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.

После марева жди бурь.

Солнце светит, и на небе нет ни одного облачка? Время перепахивать озимое поле и засевать его яровыми.

Лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками — земля больше промерзать не будет.

Утром стоит туман напротив солнца — в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

Именины сегодня отмечают: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

А ещё славяне в древности 23 апреля просили Бога Ярилу оберечь их скот от всякого хищного зверя. Выгоняя скотину во двор, обращаясь к Богу Ярило, они приговаривали: «Ты спаси скотинушку, Нашу сиротинушку, Всю животинушку, В поле, да за полем, В лесе, да за лесом, В лесу за горами, За широкими долами, Дай ты скотине траву да воду, А злому медведю пень да колоду!» Рано утром после долгой и холодной зимы они обходили дворы перед торжественным выгоном скотины на пастбище — на Ярилину росу.

Перед выгоном скотины, ее гладили по хребту вареным яйцом, крашенным в жёлто-зелёный или в красный цвет, которое отдавали потом пастуху. Скотину на пастбище выгоняли веткой вербы, кормили ее особыми хлебцами — «бяшкам».

