23 августа – День Лаврентия. Умойтесь водой родниковой!

Этот день в народе называли — Водоколебатель. Наблюдая за реками и озёрами, пытались определить, какой будет погода зимой и осенью. Еще этот день называли «Зоречник» из-за алых вечерних и утренних зорь. С вечера окончательно остывают реки, вода в них становится еще холоднее. Даже просто войти в реку чревато серьезной простудой, не говоря уж о купании.

Но! Любили этот день молодые девушки. С раннего утра бежали они к ближайшему роднику. Верили, что если умоешься родниковой водой до полудня – быть до следующего Лаврентьева дня красивой и здоровой!

Церковь 23 августа чтит память Лаврентия Римского, жившего в III веке и служившего архидиаконом в римской христианской общине. Согласно преданию, происходил Лаврентий из города Оска, который ранее находился на территории современной Испании. Его учителем был архидиакон Сикст. После того, как Сикста назначили римским епископом, Лаврентия рукоположили в диаконы. Ему было поручено следить за имуществом церкви, а также заботиться о бедных. К сожалению, Лаврентий очень пострадал во время гонений, организованных в отношении христиан императором Валерианом. Тогда многие священники были казнены, а христиане – изгнаны из городов. Также приговорили к казни Сикста, который незадолго до этого момента успел попрощаться с Лаврентием и сказать, что в скором времени его ожидает та же самая участь. Также он велел своему ученику раздать все церковные богатства бедным. Как только Лаврентий сделал это, практически сразу его схватили и отправили в заточение. В тюрьме Лаврентий совершал чудеса, в частности, исцеляя больных. Многих, благодаря этому, Лаврентий смог обратить в свою веру. Далее его вызвали на суд, где приказали отдать государству все церковные сокровища. Лаврентий попросил отпустить его для этого на три дня, и в течение этого времени раздал оставшееся добро нуждающимся, а затем явился к императору с толпой нищих и сказал: «Вот, настоящие сокровища храмовые». Император очень разозлился и приказал подвергнуть Лаврентия пыткам.

Святому Лаврентию молились в этот день об укреплении зрения, исцелении глазных болезней. Ведь по легенде, этот святой обладал способностью лечения слепоты. Молились ему и об изгнании бесов, а также об избавлении от сглаза – дурного влияния злых людей, от которого и здоровье портится, и настроение ухудшается.

А ещё с этого дня погода определяет всю осень. Если вдруг зарядят дожди – быть им до первых морозов! Ну а солнечная погода предвещала мягкую погоду и затяжное бабье лето.

Приметы дня:

На воде нет волн, и лодки у берега не раскачиваются – осень будет тихой и спокойной, а зима – мягкой.

Волны на воде в полдень – к суровой зиме и холодной осени.

Какая погода на Лаврентия – такой и будет вся осень.

Дождь на Лаврентия – к дождливой, но теплой осени.

Тихие воды – к хорошей рыбалке в августе и сентябре.

Мелкая рябь на воде – август и сентябрь будут ветреными и дождливыми.

Новолуние – к теплу.

Если до полудня умоешься водой из родника – станешь еще красивее!

Много желудей на дубе – следующий год обещает быть урожайным!

Птицы не поют – к дождю.

Рыба на закате не плещет хвостом – следующий день будет дождливым.

Иней с утра – к ранней и холодной зиме.

Листья липы желтеют снизу – к хорошему урожаю озимых.

Именины сегодня отмечают: Роман, Вячеслав, Афанасий.

