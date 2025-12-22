23 декабря – День памяти Мины. Прозреть просите…

Мина-светлые очи, Дни Спиридонова Поворота, Мина — так этот день ещё называли в народе. Верили, что святой этого дня предостерегает род людской от сумерек. Крестьяне считали, что эта пелена застилает людям глаза, и они не в состоянии уже отличать тьму от света, а добро от зла. В подобном состоянии человек был просто неспособен вести праведную жизнь. Мина же помогал прозреть и не поддаться искушениям нечисти. К нему обращались не только бесноватые и запутавшиеся в жизни люди с просьбой о духовном прозрении, но и мучавшиеся глазными болезнями – за исцелением. Основанием для этого послужило то, что угодник действительно обладал даром чудотворения и лечил все болезни глаз и возвращал зрение слепым.

Кто же такой Мина? По преданиям, Мина Красноречивый пострадал за веру во Христа в начале IV века. Известно, что Мина был послан из Афин в Александрию императором Максимилианом. Ему было приказано подавить христианское восстание. Однако мина не стал этого делать, а, напротив, начал проповедовать веру во Христа. Тогда Мину схватили и предали суду, а затем – мучениям. В них принимал участие и сам император, который не обращал внимания на знамения, говорящие о том, чтобы он смилостивился. В результате, император собственноручно убил Мину.

Приметы дня:

Если снега навалит до самой изгороди – лето предстоит плохое, если останется промежуток – урожайное.

Яркие блестящие звезды – будет мороз.

«Прыгающие» звезды – к стуже.

Звезды тусклые и кажутся выше – жди оттепели.

Звездочки на небе кажутся мелкими – будет снегопад.

Если Большая Медведица ярко засияла – значит, будет буран.

Если сухой снег разносится ветром – лето засушливым будет.

Безоблачно и ясно – похолодает.

Если пиво в бочонке пенится – жди снегопада.

Видны белые облака – похолодает.

Сороки лезут под стреху или летают рядом с избами – к вьюге.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.

