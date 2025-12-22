Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 23 декабря – День памяти Мины. Прозреть просите…
Новости Республики
23 декабря – День памяти Мины. Просите - прозреть...

23 декабря – День памяти Мины. Прозреть просите…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:50 22.12.2025

Мина-светлые очи, Дни Спиридонова Поворота, Мина — так этот день ещё называли в народе. Верили, что святой этого дня предостерегает род людской от сумерек. Крестьяне считали, что эта пелена застилает людям глаза, и они не в состоянии уже отличать тьму от света, а добро от зла. В подобном состоянии человек был просто неспособен вести праведную жизнь. Мина же помогал прозреть и не поддаться искушениям нечисти. К нему обращались не только бесноватые и запутавшиеся в жизни люди с просьбой о духовном прозрении, но и мучавшиеся глазными болезнями – за исцелением. Основанием для этого послужило то, что угодник действительно обладал даром чудотворения и лечил все болезни глаз и возвращал зрение слепым.

Кто же такой Мина? По преданиям, Мина Красноречивый пострадал за веру во Христа в начале IV века. Известно, что Мина был послан из Афин в Александрию императором Максимилианом. Ему было приказано подавить христианское восстание. Однако мина не стал этого делать, а, напротив, начал проповедовать веру во Христа. Тогда Мину схватили и предали суду, а затем – мучениям. В них принимал участие и сам император, который не обращал внимания на знамения, говорящие о том, чтобы он смилостивился. В результате, император собственноручно убил Мину.

Узнайте больше:  17 декабря – День Варвары. Дед Мороз сегодня по Земле ходит, но без подарков

Приметы дня:

  • Если снега навалит до самой изгороди – лето предстоит плохое, если останется промежуток – урожайное.
  • Яркие блестящие звезды – будет мороз.
  • «Прыгающие» звезды – к стуже.
  • Звезды тусклые и кажутся выше – жди оттепели.
  • Звездочки на небе кажутся мелкими – будет снегопад.
  • Если Большая Медведица ярко засияла – значит, будет буран.
  • Если сухой снег разносится ветром – лето засушливым будет.
  • Безоблачно и ясно – похолодает.
  • Если пиво в бочонке пенится – жди снегопада.
  • Видны белые облака – похолодает.
  • Сороки лезут под стреху или летают рядом с избами – к вьюге.

Именины сегодня отмечают: Михаил, Константин, Александр, Евгений, Алексей, Евдокия, Александра, Ангелина, Анна, Татьяна.

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.