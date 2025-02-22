23 февраля — День Прохора и День защитника Отечества

День Прохора в народе также именовали Прохор-Весновей. Причина — солнце всё выше поднимается над горизонтом, увеличивается продолжительность дня, а морозы вот-вот начнут отступать.

Погодные приметы на сегодня (правда, их немного):

Ясный месяц на Прохора – будут грозы.

Если на Прохора и в следующие 6 дней погода морозная — в марте будет тепло.

Стужа 23 февраля, то ее бояться не следует: «На Прохора зима злится, но весну чует».

Считается, что с этого дня морозы начинают слабеть: «Пришел Прохор – весна во двор заглянула».

И… Прохор, которого сегодня поминаем добрым словом, — это монах Печерского монастыря. Вёл аскетичный образ жизни и ел хлеб, изготовленный исключительно из лебеды. Его же, во время голода, раздавал обездоленным. И был хлеб вкусным да сладким. Но только в случае, если его брали с благословения. Если же человек пытался украсть хлеб, то есть его было невозможно — становился он горьким и чёрным. Это чудо и прославило Прохора Лебедника в веках.

Именины же сегодня отмечают: Иван, Геннадий, Василий, Анна, Валентина, Галина, Герман, Карп, Григорий, Антон.

Ну и, конечно, 23 февраля — это один из дней воинской славы России. Праздник всех, кто защищает свое Отечество. Принято считать, что отряды Красной гвардии именно 23 февраля 1918 года одержали первые победы над войсками Германии под Нарвой и Псковом. Эти победы стали называть «Днем рождения Красной Армии». В 1922 году эту дату официально обозначили — День Красной Армии. В 1946 году праздник переименовали в День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а после распада СССР в 1995 году дату превратили в День защитника Отечества.

К богатой истории праздника добавим и тот факт, что торжество давно уже «выплеснулось» за рамки исключительно военного — по сути, сегодня отмечаем День настоящих мужчин и защитников в самом широком смысле слова.

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