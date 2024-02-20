23 февраля в Севастополе можно бесплатно посетить Оборонительную башню на Малаховом кургане  

Размещённая в башне экспозиция раскрывает роль кургана в первой обороне Севастополя.

23 февраля исполнится 61 год со дня открытия экспозиции в оборонительной башне Корниловского бастиона, который находится на Малаховом кургане в Севастополе. Как сообщает Туристический портал Крыма, в честь этой даты посетить героическое место можно будет бесплатно. Открытая в 1963-м музейная экспозиция увековечила бессмертный подвиг защитников Севастополя в Крымскую войну.

Во время обороны Севастополя 1854-1855 годов на Малаховом кургане был построен главный бастион Корабельной стороны, входивший в IV дистанцию оборонительной линии, которой до 7 марта 1855 года командовал контр-адмирал В.И. Истомин. Малахов курган являлся стратегической точкой, определяющей смысл обороны Севастополя. В конце августа 1855 года войска союзников овладели бастионами Малахова кургана, по сути, вынудив русские войска к отступлению, – рассказали в Музее обороны Севастополя.

В рамках дня открытых дверей 23 февраля с 10:00 до 17:30 все желающие смогут свободно посетить оборонительную башню. Кроме того, с 10:30 до 16:30, каждый час, будут проходить бесплатные экскурсии.

В экспозиции представлены подлинные предметы и мультимедийные проекции, раскрывающие роль кургана в первой обороне Севастополя и героизм его защитников. Среди экспонатов – образцы обмундирования и вооружения, награды и портреты защитников, литографии с событиями Крымской войны. Всего – около 200 вещей.

Фото и афиша — страница ВКонтакте Музей обороны Севастополя.