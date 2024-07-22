23 июля – День Антония. Рясочник. Русалки кружева плетут

Почему «Рясочник»? Потому что 23 июля на водоёмах появляется большое количество ряски, которой питаются рыбы. Этим растением также кормили домашнюю птицу и готовили на его основе удобрения. В народе, к слову, считали: где много ряски — там живут русалки. Всю траву не собирали – чуток оставляли. Верили, что из ряски русалки плетут кружева и шьют себе платья.

Об этой нехитрой травке в народе ходила такая легенда: будто появилась она на Земле благодаря божеству, олицетворяющему дождь. Подобно крестьянину, он вспахивал водную гладь, засаживал ее растениями – все для пользы человека!

Церковь же нынче чтит память Антония Печерского, которого в народе называли Громовержцем. Известен он, главным образом, как основатель Киево-Печерской лавры. Также его называли покровителем российских монахов. В Писании сказано, что Антоний обладал даром чудотворения и мог исцелять больных, предсказывать различные события. Сегодня мощи Антония не обретены.

Что касается погоды, то большое значение 23 июля придавали грому. С ним было связано большинство интересных примет:

Ночью началась гроза, а лягушки по берегу прыгают? К хорошей погоде.

Резкий гром на Антония – будет небольшой дождь. Гулкий гром – ожидай ливня. Гром тихий, слышен как бы издалека – дождь скоро закончится.

Пчелы громко жужжат, роятся, не желают надолго оставаться в улье – к жаркой погоде.

Домашнюю скотину невозможно загнать под навес – к солнечной погоде.

Голуби лениво воркуют – к теплу.

Стаи ворон кружатся и играют над головой – к жарким денькам.

Кучевые облака заволокли все небо – к сильному, шквальному ветру.

Стебли картофеля обращены ввысь, к небу – к солнечной погоде. Поникли – к дождю.

Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.

Хорошо поспела рожь – к хорошему клеву угря.

Много мошек у вечернего костра – к хорошей погоде.

В колодце и в реке стало меньше воды – к теплу.

Бабочек не видно – к дождю.

Улитки высоко на деревьях – к сильному дождю.

Именины 23 июля отмечают: Александр, Даниил, Георгий, Леонтий, Петр, Антон.

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