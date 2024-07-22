23 июля – День Антония. Рясочник. Русалки кружева плетут

Почему «Рясочник»? Потому что 23 июля на водоёмах появляется большое количество ряски, которой питаются рыбы. Этим растением также кормили домашнюю птицу и готовили на его основе удобрения. В народе, к слову, считали: где много ряски — там живут русалки. Всю траву не собирали – чуток оставляли. Верили, что из ряски русалки плетут кружева и шьют себе платья.
Об этой нехитрой травке в народе ходила такая легенда: будто появилась она на Земле благодаря божеству, олицетворяющему дождь. Подобно крестьянину, он вспахивал водную гладь, засаживал ее растениями – все для пользы человека!
Церковь же нынче чтит память Антония Печерского, которого в народе называли Громовержцем. Известен он, главным образом, как основатель Киево-Печерской лавры. Также его называли покровителем российских монахов. В Писании сказано, что Антоний обладал даром чудотворения и мог исцелять больных, предсказывать различные события. Сегодня мощи Антония не обретены.
Что касается погоды, то большое значение 23 июля придавали грому. С ним было связано большинство интересных примет:
- Ночью началась гроза, а лягушки по берегу прыгают? К хорошей погоде.
- Резкий гром на Антония – будет небольшой дождь. Гулкий гром – ожидай ливня. Гром тихий, слышен как бы издалека – дождь скоро закончится.
- Пчелы громко жужжат, роятся, не желают надолго оставаться в улье – к жаркой погоде.
- Домашнюю скотину невозможно загнать под навес – к солнечной погоде.
- Голуби лениво воркуют – к теплу.
- Стаи ворон кружатся и играют над головой – к жарким денькам.
- Кучевые облака заволокли все небо – к сильному, шквальному ветру.
- Стебли картофеля обращены ввысь, к небу – к солнечной погоде. Поникли – к дождю.
- Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
- Хорошо поспела рожь – к хорошему клеву угря.
- Много мошек у вечернего костра – к хорошей погоде.
- В колодце и в реке стало меньше воды – к теплу.
- Бабочек не видно – к дождю.
- Улитки высоко на деревьях – к сильному дождю.
Именины 23 июля отмечают: Александр, Даниил, Георгий, Леонтий, Петр, Антон.
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