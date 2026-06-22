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23 июня – День Тимофея. Каждая мелочь может стать знамением

23 июня – День Тимофея. Каждая мелочь может стать знамением

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:23 22.06.2026

В народе 23 июня считали днём очень тяжёлым. Были уверены, что по Земле ходят призраки и смущают живых. Эти сутки также именовали «Мышиным днём». Причина? Зачастую нынче людям мерещились на гумнах полчища мышей. Такое видение, разумеется, ничего хорошего не предвещало. Говорили: «Тимофеевские знамения не только грозой грозят!» Увидел кто-то ратников, летящих меж облаков, — быть войне. Стаи ворон, летающие над селом, — моровое поветрие. Мусор в этот день старались из избы не выносить. Потому как, если подует ветер и отнесет его к соседскому дому, то и мира уже не видать. А за детьми в этот день вообще нужен был глаз да глаз. Например, оставит ребенок на столе ложку открытой — не видать хорошего урожая в этом году. Другими словами, малейшая деталь, на которую в иное время никто не обратил бы внимания, в Тимофеев день становилась пророчеством.

Вместе с тем, 23 июня было принято собирать лекарственные травы, читать самостоятельно сложенные молитвы. Кроме того, топили бани и заготавливали веники на весь год.

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Церковь же нынче чтит память мученика Тимофея, который также известен как епископ Прусский.

Приметы на 23 июня таковы:

  • Душная погода на восходе солнца – к дождю.
  • Мокрица цветет с самого утра – к хорошей погоде.
  • Коли в грозы наперед синих белые тучи бежали – жди града.
  • Ночью и вечером в лесу теплее, чем на открытой местности, а в низинах холодно – погода будет хорошей.
  • В погожий день муравьев не видать – быть ненастью.
  • Вороны хохлятся – к плохой погоде.
  • Утки, куры и гуси ощипываются – к дождям.
  • Курица машет хвостиком – к влажной погоде.
  • Пауков не видно – погода переменится.
  • На ивовых листиках капельки липкого сока – к ненастью.

Именины сегодня отмечают: Анна, Антонина, Алексей, Герасим, Василий, Макар, Илья, Иннокентий, Тимофей, Андрей.

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