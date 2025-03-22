23 марта: Василиса — вешней воды указательница. Мартовские грозы грозят

В народе примечали, что с 23 марта начинаются мартовские грозы. По утрам всё ещё бывают заморозки, но они уже не такие жёсткие, как раньше. Природа пробуждается от зимней спячки. Наступает время разлива талых вод, так что предки наши в этот день молились за то, чтобы паводки не причинили вреда. К слову, считали, что Василиса наделяет воду способностью помнить и видеть сокровенное, а потому топит она дома только тех, кто провел год во грехе.

Церковь же 22 марта чтит память Святой Василиссы. Маленькой девочки, которая погибла мученической смертью в 9 лет. Малышку казнили в период гонения на христиан, во время правления императора Диоклетиана. Девчушку, гласит легенда, пытались заставить отречься от Христа, но, несмотря на страшные пытки, она отказалась это сделать.

Что касается погодных примет, то:

Журавли прилетели – весна будет теплой.

Холодный ветер подул – зима еще долго продержится.

Мрачный и пасмурный день – хороший урожай льна будет.

Густой туман – снег скоро растает, но лето будет дождливым.

Синие тучи плывут по небу – погода будет дождливой, но теплой.

Гроза 23 марта – год будет урожайным.

Прилетели скворцы – снег растает скоро.

В воздухе кружат жаворонки – скоро появится первая трава.

Прилетели ласточки – к большому урожаю.

Прилетела трясогузка – через 12 дней начнется половодье

Трещит кора деревьев – весна будет сухой и без дождей.

Вокруг Луны видны круги – скоро дождь пойдет.

Утро пасмурное, а вечером небо проясняется – к заморозкам.

Именины сегодня празднуют: Анастасия, Галина, Василисса (Василиса), Ника, Виктор, Георгий, Дмитрий, Денис, Леонид, Иван.

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