23 мая – День Симона Зилота. Время искать клады

23 мая, считали в народе, работать — большой грех. Единственные, кто сегодня трудился, были знахари и знахарки. Они собирали целебные травы в лесу и готовили из них полезные снадобья. Говорили, что в День Симона Зилота растения получают магическую силу.

А ещё 23 мая люди отправлялись на поиски кладов! Испытайте удачу! А вдруг сундучок с золотом ждёт именно вас?

И! Согласно поверьям, в этот день свои именины празднует Земля. Так что ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь.

Приметы таковы:

Дождь идет – к ненастному лету.

Лопаются березовые сережки – пора хлеб сеять.

Утром пчелы быстро летают – день будет солнечный.

Дует ветер во время дождя – к хорошей погоде.

К вечеру не исчезают кучевые облака – к улучшению погоды.

Крот вокруг норы землю разбрасывает – дождь пойдет.

До рассвета слышны птичьи песни – к дождю.

Именины 23 мая отмечают: Онисим, Таисия, Василий, Кирилл.