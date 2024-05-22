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фото: pikist.com

23 мая – День Симона Зилота. Время искать клады

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:22 22.05.2024

23 мая, считали в народе, работать — большой грех. Единственные, кто сегодня трудился, были знахари и знахарки. Они собирали целебные травы в лесу и готовили из них полезные снадобья. Говорили, что в День Симона Зилота растения получают магическую силу.

А ещё 23 мая люди отправлялись на поиски кладов! Испытайте удачу! А вдруг сундучок с золотом ждёт именно вас?

И! Согласно поверьям, в этот день свои именины празднует Земля. Так что ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь.

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Приметы таковы:

  • Дождь идет – к ненастному лету.
  • Лопаются березовые сережки – пора хлеб сеять.
  • Утром пчелы быстро летают – день будет солнечный.
  • Дует ветер во время дождя – к хорошей погоде.
  • К вечеру не исчезают кучевые облака – к улучшению погоды.
  • Крот вокруг норы землю разбрасывает – дождь пойдет.
  • До рассвета слышны птичьи песни – к дождю.
Именины 23 мая отмечают: Онисим, Таисия, Василий, Кирилл.
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