23 мая – День Симона Зилота. Время клады искать и поздравлять Землю!

23 мая, считали в народе, работать — большой грех. Единственные, кто сегодня трудился, были знахари и знахарки. Они собирали целебные травы в лесу и готовили из них полезные снадобья. Говорили, что в День Симона Зилота растения получают магическую силу.
А ещё 23 мая люди отправлялись на поиски кладов! Испытайте удачу! А вдруг сундучок с золотом ждёт именно вас?
И! Согласно поверьям, в этот день свои именины празднует Земля. Так что ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь.
Приметы таковы:
- Дождь идет – к ненастному лету.
- Лопаются березовые сережки – пора хлеб сеять.
- Утром пчелы быстро летают – день будет солнечный.
- Дует ветер во время дождя – к хорошей погоде.
- К вечеру не исчезают кучевые облака – к улучшению погоды.
- Крот вокруг норы землю разбрасывает – дождь пойдет.
- До рассвета слышны птичьи песни – к дождю.
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