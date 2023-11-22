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фото: pikist.com

23 ноября – День Ераста и Родиона. Зима…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:25 22.11.2023

В народе считали, что именно на Ераста зима окончательно сковывает землю. Поговаривали, что даже при сильных оттепелях зима наступала буквально за одну ночь. Поэтому простые крестьяне старались в этот день не выходить без нужды из дому. Затопив пожарче печь, они проводили этот день за родными стенами. С этого дня у домашних животных начиналась линька. Кошки и собаки меняли летнюю шерсть на зимнюю – более густую, с теплым пушистым подшерстком. В некоторых регионах России к этому дню была приурочена такая традиция: освящать в храме хлеб и соль. Верили, что они помогут избежать простудных болезней, столь частых в период зимних холодов.

Церковь же 23 ноября чтит память шести апостолов, в том числе, Родиона и Ераста. Предание гласит, что Ераст был учеником святого Павла и происходил из знатного рода. До того момента, как поверить в Бога, Ераст занимал должность городского эконома в городе Коринфе. Именно Павел обратил Ераста в веру, рассказав ему об Иисусе Христе. Немного позже Ераст вместе с Павлом начинает путешествовать и проповедовать христианство. Вместе они приехали в Иерусалим, где Ераст, оставивший государственную службу, стал жить в местной церкви. По некоторым сведениям, он был епископом в Палестине и дожил до глубокой старости.

Что касается Родиона, то он был не только учеником, но и родственником святого Павла и служил епископом в городе Патрасе. Во времена правления императора Нерона были организованы массовые гонения в отношении христиан, в результате которых пострадал и Родион, приняв мученическую смерть вместе с Петром и Павлом.

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Приметы дня:

  • Если 23 ноября ясная, солнечная и снежная погода, то тому, кто в этот день родится, весь год будет сопутствовать удача.
  • Ненастье, оттепель и слякоть – погода будет неблагоприятной еще долгое время.
  • Утром иней на деревьях – к затяжной слякоти. Настоящая, русская зима наступит еще нескоро.
  • Нельзя на Ераста отправляться в путь по льду – сломается, каким бы прочным он ни был.
  • Дорогу развезло – к морозной зиме.
  • Много снега – зима будет мягкой.
  • Вечерний иней – к обильному снегопаду.
  • Туман стелется по земле – к оттепели.
  • Воробьи громко кричат – к потеплению.
  • В воробьиных гнездышках много пуха – к холодам.
  • Воробьи в траву спрятались – к снежной буре.
  • Рябчики рядом с пихтами ночуют – ночью подует сильный ветер, а наутро ударит мороз.
  • Молитва нищего в этот день быстрее до Бога дойдет. Поэтому нищих на Ераста милостыней не обделяли.
  • Если угостить того, с кем вы находитесь в ссоре, освященным хлебом на Ераста – примирение не заставит себя долго ждать.

Именины сегодня отмечают: Анна, Алексей, Петр, Николай, Иван, Александр, Денис, Константин, Борис, Михаил.

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