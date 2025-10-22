23 октября – День Евлампия-Зимоуказателя. Луну видели?

В этот день наши предки особое внимание уделяли месяцу — следили за ним, так как считали, что его рога 23 октября указывают на ту сторону, с которой будут дуть ветры. Если они указывают на север – значит, зима будет суровой и скорой, а снежок ляжет посуху. Если же на юг – то будет слякоть да грязь до самой Казанской (4 ноября).

А ещё в эти сутки заготавливали лучины. Горели они быстро и на зимний период их требовалось очень много. Лучину ставили под углом 10-15 градусов в специальные светильники со светцами (четырьмя расщепами). Она сгорала за пять минут, поэтому, когда старшие занимались своими делами: готовили, пряли и мастерили, младшие члены семьи регулярно меняли прогоревшие лучины на новые. Они по очереди ярко горели и светили.

К слову, в народном представлении огонь в печи или в горящей лучине был основной стихией, управляющей миром. Его воспринимали и как уничтожающее все на своем пути яростное пламя, от которого не спастись, и как адское пекло, связанное с нечистью. Но, в то же время, пламя дарило людям тепло, помогало готовить еду, освещало жилище и (символически) являлось частью солнца, которое очень редко появлялось осенью и зимой на небе.

Церковь же 23 октября почитает брата и сестру – Евлампия и Евлампию Зимоуказателей. Жили они во времена правления императора Максимилана, который был известен своей нетерпимостью по отношению к последователям христианской веры. Интересно, что Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и при желании могли бы прожить безбедно, но однажды они они решили принять христианство в своем родном городе Никодимии. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий, более того, посмеялся в лицо стражникам императора, за что был схвачен и подвержен большому количеству пыток. Все мучения Евлампий переносил стойко и не отказался от своей веры. Евлампия, узнав о том, как страдает Евлампий, тоже пошла на суд и объявила себя христианкой, сказав, что готова терпеть такие же страдания вместе со своим братом. Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, после чего его сестра испустила дух от горя.

Приметы дня:

Если человек родился 23 октября, то его талисманом считается топаз.

Если в этот день на улице слякоть и грязь – значит, до 4 ноября снег не выпадет.

По небу проплывают последние кучевые облака.

На крупных реках вода уже может подмерзать.

Именины сегодня отмечают: Василий, Иннокентий, Андрей.

голоса Оцените материал

Просмотры: 4