23 сентября в Крыму начнутся выплаты на ремонт жилья, пострадавшего в результате погодных ЧС  

Также будут осуществлены выплаты на приобретение жилья взамен утраченного.

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с заместителем председателя Совета министров – министром труда и социальной защиты РК Еленой Романовской. Он сообщил, что по поручению Владимира Путина Правительством РФ издано распоряжение о выплатах гражданам, чьи жилые помещения пострадали в результате подтоплений.

Выплаты по 6 тысяч рублей за квадратный метр на ремонт жилых помещений, поврежденных в результате ЧС, начнутся с 23 сентября 2021 года. Также будет произведена выплата компенсации гражданам за утраченное (аварийное) жилье и, соответственно, приобретение нового в ряде муниципалитетов. Такая выплата, в соответствии с федеральным законодательством, составляет 55 тыс. 506 рублей за 1 квадратный метр, — сообщили в Совмине Республики.

Аксёнов уточнил, что из республиканского бюджета будет выделено дополнительно 92 млн. рублей для компенсации стоимости приобретенных жилых помещений 33 аварийным домовладениям. Он акцентировал внимание на том, что крымчане, которые уже провели капитальный ремонт своих домов и квартир за собственные средства, получат компенсационные выплаты в полном объеме.

В случае, если строительные материалы для ремонта жилых помещений были закуплены за собственные средства, за наличные деньги, то граждане все равно в полном объёме получат выплаты по 6 тысяч рублей за квадратный метр. Комиссии, которые будут выходить на места для подтверждения факта проделанного ремонта, ранее уже фиксировали наличие повреждений. Никаких проблем в таком случае не будет, — сказал Глава Крыма.

По словам Елены Романовской, право на получение выплаты в размере 6 тысяч рублей за квадратный метр помещения имеют граждане, в домовладениях которых ранее муниципальными комиссиями были составлены акты по оценке ущерба, после чего эти домовладения были включены в подтвержденный федеральными органами власти сводный список. В случае если жилое помещение находится в долевой собственности, каждый собственник должен обратиться в государственные органы с соответствующим заявлением.

Размер выплат будет рассчитываться на основе площади помещений, указанной в российских документах. Если граждане не перерегистрировали свои жилые помещения, в МФЦ и Госкомрегистре будут открыты «зеленые коридоры», где в ускоренном порядке примут документы и в течение 1-2 дней можно будет пройти необходимую процедуру. Со стороны администраций муниципалитетов гражданам будут направлены уведомления о том, что документация соответствует нормативам, после чего будет необходимо обратиться в органы социальной соцзащиты с указанием счета, куда должны поступить средства, — отметила Романовская.

Вице-премьер акцентировала внимание на том, что после получения выплат собственник имущества должен будет провести капитальный ремонт до 15 декабря текущего года. Если ремонт не будет выполнен, деньги будут возвращены в бюджет. По завершении капитального ремонта муниципальные комиссии выйдут на места для контроля. Покупка нового жилья также должна быть произведена до 15 декабря текущего года.

По данным Елены Романовской, в общей сложности в связи с паводком в Крыму пострадало 515 домовладений. Субсидия из федерального бюджета составила 196 млн. рублей и носит целевой характер.