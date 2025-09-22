Прямо сейчас:
23 сентября – День Петра и Павла. Сегодня рябина становится самой сладкой
23 сентября

В народе 23 сентября также именовали: Павел-рябинник. Причина проста — считается, что сегодня рябина становится самой сладкой в году. Поэтому ягоды старались собирать именно сегодня. При этом непременно нужно было оставить немного лакомства и для птиц.  Люди верили, что мелкие пташки – это вестники Бога на земле, либо души умерших родственников, и их непременно надо задобрить!

К слову, зрелая и сладкая рябина обладает самыми сильными целебными свойствами. Ее используют при бессоннице, нервных и глазных заболеваниях. Отвары и морсы из спелой рябины облегчают состояние при простуде. А гроздья рябины между оконными рамами очищают от микробов воздух в доме. Существует также предание, что такой прием помогает избавиться и от гостей из потустороннего мира, ненароком заблудившихся в мире людей.

Обрядовым блюдом в этот день был рябиновый квас – очень вкусный и полезный напиток!

Церковь же нынче почитает память святителей Павла и Петра – епископов Никейских. Согласно преданию, жили они в IX веке во время правления царя Льва Исаверянина. Святой Петр всегда боролся с язычниками, из-за чего погиб мученической смертью. Известно, что Петр вел переписку со святым Федором. Что касается Павла, то он проповедовал на территории Никеи, и о его жизни не сохранилось никаких сведений.

Приметы дня:

  • Много рябины в лесу – к ненастной осени и суровой зиме. Мало рябины – осень будет сухая, а зима – поздней.
  • Рябина, собранная в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Также она лечит головные боли.
  • Если в этот день больной лихорадкой (или слабоумием) возьмет рябиновую веточку, начертит ею круг и станет в него – болезнь отступит.
  • Ягоды клали и под крышу – чтобы бес не вселился, а еще – на счастье.
  • Высыпать несколько ягод на сеновал – домовой сено не испортит.
  • Веточка рябины, поставленная на стол, приносит в дом счастье.
  • Начать что-то в этот день – к благополучному завершению.
  • Те, кто сегодня отправляется в дорогу, могут быть спокойны: в пути с ними ничего не случится!
  • 23 сентября у людей особенно обострен голос сердца (интуиция): что он скажет – то все верно!
  • Те, кто родился в этот день, будут долго жить. Они будут трудолюбивы и терпеливы. Чтобы в их жизни все было хорошо, они должны носить сапфир в качестве талисмана.

Именины сегодня отмечают: Петр, Глеб, Андрей, Николай, Климент, Константин, Гавриил, Иван, Павел, Евгений.

