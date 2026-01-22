23 января — Григорий-Летоуказатель. Время готовиться к весне

Верьте — не верьте, а зима уже «прожила» половину отведённого ей календарём срока и добралась до дня, который в народе получил имя Григория-Летоуказателя. Буквально это значит — время готовиться к весне. Планировать работы в саду, проводить «ревизию» закромов и перебирать семена да зёрна для посадки.
Чем ещё примечательно 23 января? Сегодня, как никогда внимательно, наши предки анализировали приметы. Судили о том, какими будут ближайшие дни и… самое главное… какой будет погода летом.
Смотрим, сравниваем, вникаем и делаем выводы:
- Если на стогах и деревьях виден иней — лето будет прохладным и ненастным.
- В день Григория-Летоуказателя дует ветер с Юга — в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.
- Ясная погода на 23 января предвещает сухое и жаркое лето.
- Если на Григория много снега – будет много хлеба.
- Иней 23 января не проходит к вечеру – примета к тому, что вскоре погода испортится.
- На столбах виден иней, то рыбалка будет плохой. Это же сулит плохой урожай ржи.
- Первая капель на день Григория обещает теплое лето.
- Если весь день 23 января солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким.
- Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.
- Сухой снег – примета того, что в этом году быть сухому лету.
Именины сегодня отмечают: Григорий, Макар, Маркиан, Павел, Феофан.
