23 января — Григорий-Летоуказатель. Время готовиться к весне

Верьте — не верьте, а зима уже «прожила» половину отведённого ей календарём срока и добралась до дня, который в народе получил имя Григория-Летоуказателя. Буквально это значит — время готовиться к весне. Планировать работы в саду, проводить «ревизию» закромов и перебирать семена да зёрна для посадки.

Чем ещё примечательно 23 января? Сегодня, как никогда внимательно, наши предки анализировали приметы. Судили о том, какими будут ближайшие дни и… самое главное… какой будет погода летом.

Смотрим, сравниваем, вникаем и делаем выводы:

Если на стогах и деревьях виден иней — лето будет прохладным и ненастным.

В день Григория-Летоуказателя дует ветер с Юга — в июне месяце будут часто идти грозы и дожди.

Ясная погода на 23 января предвещает сухое и жаркое лето.

Если на Григория много снега – будет много хлеба.

Иней 23 января не проходит к вечеру – примета к тому, что вскоре погода испортится.

На столбах виден иней, то рыбалка будет плохой. Это же сулит плохой урожай ржи.

Первая капель на день Григория обещает теплое лето.

Если весь день 23 января солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким.

Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.

Сухой снег – примета того, что в этом году быть сухому лету.

Именины сегодня отмечают: Григорий, Макар, Маркиан, Павел, Феофан.

