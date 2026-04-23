24 апреля - День Антипа Половода. Текут ручьи...

В День Антипа Половода, считали в народе, воды открываются. Начинается ледоход и текут ручьи даже там, где зима до последнего не сдавала позиций. Чаще всего, кстати, погода 24 апреля была крайне неустойчивой.

Церковь же нынче чтит Святого Антипия, который был учеником Святого апостола Иоанна Богослова, а впоследствии стал епископом Пергамской церкви. Горячо верил в Христа, и также горячо осуждал идолопоклонство. За что и был в итоге казнён — его заживо сожгли на жертвеннике.

На Руси считали, что Антип — покровитель и целитель. Верили, что он помогает людям в лечении зубной боли.

Погодные приметы на 24 апреля таковы:

Утром небо красное – весна будет дождливой и ветреной.

Из небольших тучек образуются крупные облака? К сильному ливню.

Если лед на реках к этому дню еще не растаял, то лето будет холодным.

Дождь на Антипа – грибов будет много.

Зацвела верба – к потеплению.

Морозное утро и солнечный день — к хорошему росту яровых.

Распушилась ива – зима ушла окончательно. Именины сегодня отмечают: Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

