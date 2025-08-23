24 августа – День Евпла. По кладбищам и болотам разгуливают привидения

В народе примечали, что с 24 августа с деревьев начинают осыпаться листья. И! Этот день наши предки считали довольно страшным — верили, что по кладбищам разгуливают привидения. На погостах и на болотах загораются блуждающие огоньки. Бытует мнение, что это души утопленников, висельников и людей, погибших неестественной смертью, выходят на волю. Мол, ни в рай, ни в ад их не пускают, вот и скитаются они среди людей, неприкаянные! Особенно от них достается горьким пьяницам. После третьего стакана они могут и воочию явиться и напугать. Вот почему в этот день издавна запрещалось пить спиртное. На рыбалку тоже ходить не полагалось – утопленники могут в воду затащить.

А ещё в народе считали, что нынче по болотам скачет конь, который пытается отыскать своего всадника, погибшего и выпавшего из седла. С наступлением темноты конь приходит на кладбище и начинает жалобно плакать – именно поэтому 24 августа за окном можно услышать вой и стон. Некоторые смельчаки пытались поймать коня, но у них не получалось это сделать. Легенда гласит о том, что в тех местах, где появляется такой белый конь, ранее были побоища. Многие, к слову, верили, что кони – это блуждающие души предков.

Церковь же 24 августа чтит память мученика Евпла, жившего в III-IV веке. Служил он в городе Катане (Сицилия) архидиаконом. Прославился тем, что носил с собой Евангелие и при каждом удобном случае старался выступить с проповедью. В один из таких дней Евпла схватили язычники и отвели к императору. Подвергли многочисленным пыткам, но он всё-таки не согласился принять языческую веру. Во время казни Евпл продолжал проповедовать – с тем и умер.

Приметы дня:

Дым от костра по земле стелется? К дождю.

Большой урожай орехов – к холодной и вьюжной зиме.

Мало грибов в лесу – зимой будет морозно.

Безветренная погода – тепло установится надолго.

Дождь на рассвете – вся неделя будет ненастной.

Солнце ярко светит – в сентябре дождей не будет.

Туман утром над водой стелется – вся неделя будет теплой. Именины сегодня отмечают: Мария, Макар, Максим, Марк, Мартин, Федор, Александр, Василий.

