24 декабря – Никонов день. Ветер и снег? Ведьмы сегодня погоду «делают»

А ещё 24 декабря на Руси именовали — Никон, День Данилы и Луки. В эти сутки наши предки славили Солнце, повсеместно разжигая большие костры. Верили, что пока солнышко по златой лестнице не сошло на землю – летали ведьмы с метлами и поднимали снеговые вихри.

В летящем снеге и порывах ветра, в сильном стремительном вихре наши предки видели демона, живое существо, пытающееся согреться у домашнего очага. Чтобы не запустить его в дом, надо было положить топор у порога острием к двери. Кроме того, 24 декабря надо было помолиться святому Никону, чтобы он успокоил душу и прогнал нечисть, стремящуюся попасть в дом из вихрей метели. Но иногда такие существа использовались на благо человека. Например, для того чтобы вылечить лихорадку, ранним утром, когда все еще спят, выгребали золу из печи и выходили на улицу, вставали спиной к ветру на перекрестке и говорили заветные слова. Считалось, что ветры и вихри унесут болезнь с собой.

А кто же такой Никон? Преподобный Никон Печерский был широко известен как монах Киево-Печерской Лавры. Родился он в XI веке в богатой семье. В 1096 году войска половцев напали на киевские земли, после чего Никон был взят в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами. В неволе он прожил около трех лет и все это время смиренно сносил голод и лишения. При этом хозяин Никона подрезал ему жилы, чтобы тот не смог совершить побег. Однако в какой-то момент Никон просто исчез на глазах у стражи. После заключения мирного договора с половцами бывший хозяин Никона, посетив Печерский монастырь, увидел перед собой Никона. Он был настолько поражен, что тут же принял крещение и остался в обители для того чтобы служить Никону.

Приметы дня:

Если человек родился 24 декабря, то его талисманом является нефрит или опал.

Солнце на небе видно с отсветами по бокам – будут морозы.

Солнечные лучи идут вверх – это предвещает стужу.

Если они идут вниз – будет метель.

Горшки через край кипят – будет облачная погода.

К вечеру стаи ворон с места на место летают и не находят ночлега – ожидай бури.

Несколько белок в одном дупле собираются – будут сильные морозы.

Именины сегодня отмечают: Петр, Терентий, Иван, Викентий, Николай, Даниил, Леонтий, Емельян.

