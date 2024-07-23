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фото: pikist.com

24 июля – День Ольги, Ефимьи-стожарницы. Дожди с грозами — обычное дело нынче

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:35 23.07.2024

В эти дни наступало время страды. При этом, как правило, шли дожди с грозами и молниями. Потому в народе рьяно молились 24 июля святой княгине Ольге, чтобы она послала хорошую погоду и помогла закончить жатву как можно быстрее. В народе этот день также носит название «Ольга-сеногнойка».

Что касается святой равноапостольной княгини Ольги, память которой чтят в эти сутки. Прежде всего она прославилась не только тем, что жестоко отомстила древлянам за смерть мужа, князя Игоря, но и сумела укрепить древнерусское государство и, крестившись сама, активно проповедовала новую веру и способствовала становлению православия на Руси. При Ольге были построены первые христианские храмы, велась подготовка ко всеобщему крещению Руси.

А ещё 24 июля особенно хорошо видно созвездие Большой Медведицы (Стожары). С ним в народе связано много примет. Считается, что этот огромный ковш, сотканный из звезд, влияет на погоду, а также на жизнь некоторых растений и животных. Раньше люди верили, что именно вокруг этого созвездия вращаются все небесные светила.

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Приметы на сегодня таковы:

  • Созвездие Большой Медведицы расположено низко – к позднему листопаду.
  • Пиявки на поверхность воды поднялись – к сильному ветру, к буре.
  • Паук посередине паутины сидит – к ливню.
  • Гром гремит – на следующий день будет хорошая рыбалка.
  • Глухие раскаты грома слышны вдали – дождь скоро прекратится. Гром гремит громко – к сильному ливню.
  • Много росы в огороде – к неурожаю помидоров.
  • Солнечный, жаркий день – к хорошему урожаю зерновых.
  • Вечером много комаров – к урожаю ягод. Мошкара кишит – осенью будет много грибов.
Именины нынче отмечают: Аркадий, Елена, Лев, Ольга.
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