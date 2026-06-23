24 июня – День Варфоломея. Можно увидеть русалок, а в полях нынче шалит неведомая сила

Также этот день в народе именовали Варнава, Варнава-земляничник, день Варнавы. 24 июня, были уверены наши предки, нельзя рвать траву — по полям, лугам, долам да лесам в полдень катается неведомая сила и между собой территорию делит. Решают: кому в сенях вожжи и хомуты путать, кому травы жаром ядовитым полнить, а кому в колодце ребеночком плакать да род людской страшить. Потому и не косили: считалось, что нечисть в дом принесешь. Также, согласно народным поверьям, все лечебные растения нынче становятся ядовитыми.

А ещё — это время русальных дней. Можно увидеть этих существ. Они веселятся, гуляют по полям и лесам, раскачиваются на ветвях деревьев и празднуют свадьбы. Мужьями русалок, к слову, становятся защекоченные (ими же самими до смерти) парни или лешие.

Церковь же нынче чтит память апостола Варфоломея и апостола Варнавы. Первый после сошествия Святого Духа по жребию проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии, побывал в Индии и окончил свои дни в Армении, где был схвачен и распят вниз головой. Апостол Варнава, друг апостола Павла, проповедовал в Антиохии, в Риме и на Кипре. Около 62 года, по преданию, язычники избили апостола камнями и пытались сжечь, но тело его осталось невредимым.

Узнайте больше: Посетители туристического форума «Путешествуй» признали Крымскую экспозицию лучшей Что касается погодных примет на 24 июня, то: В солнечный день голуби прячутся? К непогоде.

Стрижей в ясную погоду не видно – к грозе.

Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат – к осадкам.

Восход Солнца сопровождается духотой – к ненастью.

Стелящийся по воде туман – к знатному урожаю грибов.

Коли с утра душно и сильно жимолостью пахнет – к непогоде.

Утки активно ныряют и плещутся – к дождю.

С самого утра солнце бледное – вечером вольет.

Красная радуга – дождь перестанет лить, синяя – к дождю и ветру. Именины сегодня отмечают: Варфоломей, Мария, Варнава, Вассиан, Ефрем, Киндей, Феопент.

Просмотры: 3