24 июня – День Варфоломея. Можно увидеть русалок, а в полях нынче шалит неведомая сила

Также этот день в народе именовали Варнава, Варнава-земляничник, день Варнавы. 24 июня, были уверены наши предки, нельзя рвать траву — по полям, лугам, долам да лесам в полдень катается неведомая сила и между собой территорию делит. Решают: кому в сенях вожжи и хомуты путать, кому травы жаром ядовитым полнить, а кому в колодце ребеночком плакать да род людской страшить. Потому и не косили: считалось, что нечисть в дом принесешь. Также, согласно народным поверьям, все лечебные растения нынче становятся ядовитыми.
А ещё — это время русальных дней. Можно увидеть этих существ. Они веселятся, гуляют по полям и лесам, раскачиваются на ветвях деревьев и празднуют свадьбы. Мужьями русалок, к слову, становятся защекоченные (ими же самими до смерти) парни или лешие.
Церковь же нынче чтит память апостола Варфоломея и апостола Варнавы. Первый после сошествия Святого Духа по жребию проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии, побывал в Индии и окончил свои дни в Армении, где был схвачен и распят вниз головой. Апостол Варнава, друг апостола Павла, проповедовал в Антиохии, в Риме и на Кипре. Около 62 года, по преданию, язычники избили апостола камнями и пытались сжечь, но тело его осталось невредимым.
Что касается погодных примет на 24 июня, то:
- В солнечный день голуби прячутся? К непогоде.
- Стрижей в ясную погоду не видно – к грозе.
- Пчелы с утра в поле не летят, а в ульях сидят и сильно жужжат – к осадкам.
- Восход Солнца сопровождается духотой – к ненастью.
- Стелящийся по воде туман – к знатному урожаю грибов.
- Коли с утра душно и сильно жимолостью пахнет – к непогоде.
- Утки активно ныряют и плещутся – к дождю.
- С самого утра солнце бледное – вечером вольет.
- Красная радуга – дождь перестанет лить, синяя – к дождю и ветру.
Именины сегодня отмечают: Варфоломей, Мария, Варнава, Вассиан, Ефрем, Киндей, Феопент.
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