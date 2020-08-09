24-й тур Чемпионата Премьер-лиги КФС: чемпион расслабился и пропустил… шесть голов

«Кызылташ» разгромил «Евпаторию».

В субботу, 25 августа, в Крыму были сыграны матчи 24-го тура Чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) сезона-2019/20.

В Феодосии местный «Фаворит-ВД Кафа» уступил гостям из ФК «Севастополь». Севастопольцы открыли счет на 34-й минуте: Дмитрий Матвиенко не сумел реализовать пенальти, но тут же исправился, удачно сыграв на добивании. Спустя пять минут Алексей Ткач удвоил превосходство гостей. На 65-й минуте Антон Пенчелюзов довел счет до крупного, а за минуту до окончания основного времени матча хозяева поля смогли провести гол престижа – отличился Адель Натеев. В итоге 3:1 – очередная победа «Севастополя».

Настоящая сенсация случилась в Новопавловке Бахчисарайского района, где «Кызылташ» камня на камне не оставил от новоиспеченного чемпиона Премьер-лиги КФС – ФК «Евпатория». Хозяева поля полностью переиграли своих оппонентов, забивав по три безответных мяча в каждом из таймов. Начало разгрому евпаторийцев положил на 3-й минуте Денис Малышев. На 16-й минуте Владислав Алексин удвоил превосходство «Кызылташа». За минуту до окончания первого тайма Денис Малышев оформил дубль. Во второй половине матча дубль оформил Даниил Наговицин, забивав на 50-й и 52-й минутах. А голевую точку в этом поединке поставил Андрей Маматюк на 80-й минуте. В итоге 6:0 – разгромная победа «Кызылташа» и второе в сезоне поражение «Евпатории».

Керченский «Океан» на своем поле уступил симферопольской «ТСК-Таврии». Дублем в составе «таврийцев» отличился Игорь Чембаров (22-я и 34-я минуты). «Океан» на это ответил голом в исполнении Олега Плиева (56-я минута) – 2:1, победа «ТСК-Таврии».

И завершался тур матчем между «Крымтеплицей» и «Инкомспортом». Молодежненцы в каждом из таймов забивали по два мяча в ворота ялтинцев. В первом тайме отличились Владимир Сычевой (24-я минута) и Никита Филатов (27-я минута). После перерыва забивали Редван Мемешев (53-я минута) и Алексей Бабырь (57-я минута). В итоге более чем уверенная победа «Крымтеплицы» – 4:0.

После матчей 24-го тура ситуация в турнирной таблице не изменилась. На первой позиции «Евпатория» (60 очков), далее следуют «Крымтеплица» (44), «Севастополь» (43), «ТСК-Таврия» (39), «Кызылташ» (34), «Океан» (18), «Инкомспорт» (18), «Фаворит-ВД Кафа» (14).

Произошла смена лидера в гонке бомбардиров. На первую строчку вышел хавбек «Кызылташа» Даниил Наговицин (15 голов), на второй позиции теперь евпаториец Длявер Нуридинов – 14 мячей, на третьей строчке нападающий «Крымтеплицы» Владимир Сычевой (13 голов).

В ближайшую среду, 12 августа, будут сыграны ответные полуфинальные матчи Кубка КФС. Сыграют: «Инкомспорт» – «Евпатория» и «Крымтеплица» – «Севастополь».

А матчи 25-го тура Премьер-лиги КФС пройдут в воскресенье, 16 августа. Сыграют: «Инкомспорт» – «Океан», «ТСК-Таврия» – «Кызылташ», «Евпатория» – «Севастополь» и «Крымтеплица» – «Фаворит-ВД Кафа».

Фото и материалы: пресс-служба КФС.