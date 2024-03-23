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фото: pikist.com

24 марта — Ефимов день. Доставайте кошелёк, если вдруг услышите кукушку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:24 23.03.2024

24 марта церковь почитает память Святого Ефимия — архиепископа Новгородского, который жил в 15 веке. Известен он благочестивой и добродетельной жизнью. За время своего архиерейства Ефимий (Евфимий) приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, а также заботился о переписке церковных книг.

В народе же в Ефимов день встречают перелётных птиц. Кроме того, 24 марта наши предки начинали обхаживать свои огороды и сады, присматриваясь, что нужно сделать.

А ещё считали, что на Ефимия утренняя кукушка первый раз голос подаёт. Существовал даже интересный обычай: заслышав птичку, нужно было зазвенеть деньгами, чтобы они водились и в дальнейшем.

Погодных примет на этот день также немало:

  • Ранние ласточки — к счастливому году.
  • Дружный прилет птиц — к ненастью и холодам.
  • Грачи вьются высоко стаями и опускаются стрелой на землю — к дождю.
  • Журавли летят быстро, низко, молча — к ненастью.
  • Лебеди покидают полынью и расходятся по прудам — к теплу.
  • Утки и грачи прилетели — тепло наступит скоро, долго их нет — холода ещё будут.
  • В конце марта на поля набегут мыши — к неурожаю.
  • Пушистый иней — к хорошей погоде.
  • Если холода завершились к этому дню, то будет теплое лето.
  • Порывистый и холодный ветер 24 марта – весна будет прохладной.
  • В марте часто идет дождь – год будет неурожайным.
  • Гнезда птиц располагаются на солнечной стороне деревьев, кустарников и домов? Лето будет холодным. Если же птицы 24 марта вьют свои гнезда в тени, то лето будет очень теплым.
  • Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю – будет дождь.
  • Увидеть жаворонка – к потеплению.
  • Журавли низко пролетают над землей – будет дождь.
Именины 24 марта отмечают: Иван, Берта, Софрон, Ефим и Георгий.
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