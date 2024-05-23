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фото: pikist.com

24 мая – День Мокия Мокрого. Незабудки…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:36 23.05.2024

В народе примечали, что 24 мая повсеместно цвели незабудки. А называли эти сутки по-разному: Мокей мокрый, Мокеев день, мокрый день и т.д. Крестьяне нынче избегали работы, поскольку существовала примета, что в противном случае град все посевы побьет – Бог покарает за непослушание.

Предки наши также говорили, что наступает праздник Царя-града – бога-громовержца. Верили, что с неба он мечет камни – град. Кроме того, с  24 мая связывали пробуждение русалок.

А ещё именно в Мокеев день предсказывали погоду на лето. Приметы таковы:

  • Если в этот день туман, который образовался с вечера, стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре будет буря. Если же дождь в этот день начинается после обеда,  то обычно долго он не продолжается.
  • Дождливая погода 24 мая – летом тоже будет много осадков. Говорили: «Если небо прохудится, то все лето будет дождик литься».
  • Багряный восход – к грозовому лету.
  • Красный восход 24 мая – летом будет много гроз и пожаров.
  • Дождь идет – жди влажного лета.
  • Кошка спит брюхом кверху – примета к тому, что будет не просто теплая, а очень жаркая погода. Если кошка спрятала мордочку под брюшко – будут холода и непогода.
  • Высокая и крытая радуга – к ветру.  Если радуга пологая и низкая – к ненастью.
Именины сегодня отмечают: Кирилл, Мефодий, Иосиф, Диоскор, Мокей, Никодим.
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