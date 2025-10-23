Прямо сейчас:
24 октября – Филиппов день. Главная примета - начинает холодать сильнее
источник фото: stocksnap.io

24 октября – Филиппов день. Главная примета — начинает холодать сильнее

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:23 23.10.2025

С 24 октября, примечали в народе, начинает холодать всё активнее. Ещё это день именовали Зина, день Филиппа, Предзимье, Филипп, Зинаида, Филиппова канитель, Филипп и Зинаида.

Крестьяне в эти сутки начинали возить на мельницу зерно. При этом в народе говорили, что наступает канитель-распутица, на дорогах слякоть да грязь, но по делам выезжать надо. Надо торопиться – канителиться, несмотря на то что «сам Филипп к печи прилип», а дороги развезло. Канитель – это тоненькая серебряная или золотая нить, которую использовали в вышивке. Ее очень сложно и долго изготавливают: сначала вытягивают из серебряной или золотой проволоки, потом расплющивают и скручивают. Отсюда и название для любого хлопотного и долгого дела – канитель.

Церковь же нынче почитает память святого Филиппа – одного из 70 апостолов, который происходил из Кесарии Палестинской. Именно он был избран в число диаконов после святого Стефана по результатам обсуждения этого вопроса с учениками. Стефан погиб мученической смертью по время гонений, организованных в отношении христиан. Сам же Филипп решил покинуть Иерусалим, где ему угрожала опасность, отправившись в один из самарийских городов, где и начал выступать с проповедями. При этом, Стефан не просто говорил с людьми об Иисусе, но также совершал различные чудеса, исцеляя немощных и больных. Видя это, даже многие язычники поверили в существование Иисуса Христа. Согласно историческим данным, у Филиппа подрастали 4 дочери, которые также были преданными христианками и обладали пророческим даром. Кроме того, одна из дочерей по имени Ермиония умела лечить людей. Предание гласит, что сам Филипп умер в городе Траллия, где до последнего момента служил епископом.

Узнайте больше:  Для гостевых домов Крыма проведут семинар-совещания по вопросам самооценки

Приметы дня:

  • Снег выпал на мокрую землю и не тает – ожидай ранней и теплой весны.
  • Если человек родился 24 октября, то он будет сообразительным.
  • Утром 24 октября снег пошел – зима будет суровой.
  • Если река к этому времени замерзла, нужно обязательно немного походить по льду – это сулит материальное благополучие.
  • Продолжается 24 октября листопад – готовься к тяжелому году, поскольку погода будет переменчивой.
  • Луна окружена легкой дымкой и выглядит тусклой – в ближайшие дни будет ненастье, и, скорее всего, пойдет снег.
  • Высохшие листья шуршат на деревьях – ожидай снегопада Куры рано на насест сели – будет мороз. При этом, чем выше садятся птицы, тем более сильным будет холод.
  • Домашняя птица голову под крыло прячет – ожидай похолодания.
  • Туман опустился – жди оттепели.
  • Ясная луна – примета, что будет мороз.
  • Белки, мыши и кроты запасаются кормом в большем количестве, чем обычно – зима будет очень суровой по сравнению с прошлыми годами.
  • Поздний листопад – по приметам ожидай длинную зиму с морозами.
Именины сегодня отмечают:  Антон, Исаакий, Александр, Лев, Зинаида, Виктория, Иларион, Моисей, Анатолий, Макар.
Просмотры: 7

