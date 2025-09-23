24 сентября – Федорин день. Осень, говорят...

В народе были уверены: в Федорин день солнце гаснет. Тепло уходит и начинаются затяжные осенние дожди и слякоть. Эти сутки посвящали труду — наводя порядок в хозяйстве к осени. Пасечники готовили ульи к холодам, переносили пчел в омшаники, в огородах заканчивали собирать лук, в полях убирали оставшееся жито.

Обрядовым напитком этого дня было домашнее пиво. Процесс варки пива – очень долгий и трудоемкий, он занимал от нескольких недель до нескольких месяцев. Пиво готовили загодя – считалось, что к Федорину дню оно уже должно поспеть!

Церковь же 24 сентября почитает память святой Федоры Александрийской, которая, согласно историческим данным, жила в V веке. В предании говорится о том, что Федора жила со своим супругом в мире и согласии, но однажды один богатый человек, увидев Федору, решил завоевать ее и соблазнить. В результате, он подкупил родственников Федоры, которые ее обманули и сказали, что грех, совершенный ночью, не является грехом на самом деле. Женщина послушалась и изменила своему мужу, а уже потом поняла, какой поступок она совершила. Тогда Федора возненавидела свое тело и подвергла себя различным мучениям. Игуменья, увидев ее страдания, напомнила Федоре историю Марии Магдалены – блудницы, которая покаялась и заслужила прощение. Тогда Федора и решила уйти в монастырь втайне от всех. Так, она переоделась в мужское платье и поступила в мужской монастырь, назвавшись Федором. Уже после смерти Федоры ее супруг узнал о подвиге своей жены и сам принял постриг в этой обители.

Приметы дня:

Дождь пошел на Федору – это небеса по солнышку плачут. В Федорин день Солнце надолго уходило с небосклона.

Носить в этот день одежду золотого цвета (или просто с золотыми нитями) – к счастью.

Если выйти в поле и поклониться озимым – будет богатый урожай!

У девушки в этот день подол испачкался – муж будет пьяницей.

Вести пустые разговоры в Федорин день – грех!

Пчелы не хотят успокаиваться, летают стайками по омшанику – к затяжной осени и поздней зиме.

Если молодая пара съест в этот день блюдо из капусты – брак будет счастливым!

Губы красить в Федорин день – к болезни.

Мыть голову – к неудаче.

Гулять накануне под Луной – к встрече с нечистым духом. Вообще, считается что в этот день потусторонние силы особенно активны.

Нельзя 24 сентября врать – обман непременно раскроется.

Если человек заболел аккурат на Федорин день – значит, он делал людям много зла.

Посуду разбить – к мелким, но досадным проблемам.

Поднять любую вещь (даже ценную) на дороге – к порче или сглазу.

Именины сегодня отмечают: Лев, Евдокия, Ия, Герман, Петр, Карп, Виктор, Николай, Роман, Дмитрий.

голоса Оцените материал

Просмотры: 2 111