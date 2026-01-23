Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 24 января — День Феодосея-Весняка. А сегодня время есть… эскимо
Новости Республики
24 января - День Феодосея-Весняка. А сегодня время есть... эскимо
фото: pixabay.com

24 января — День Феодосея-Весняка. А сегодня время есть… эскимо

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:43 23.01.2026

Холод холодом, а… слышите?… весна из далёких далей приветы шлёт. Через народные приметы и имена дней передаёт. Сегодня вот — Феодосий-Весняк. Предки наши присматривались 24 января к погоде, чтобы понять, когда нагрянет весеннее тепло. Кроме того, предсказывали, какой будет осень и можно ли ожидать богатого урожая.

  • Какая погода на Федосея — таким и будет весь ноябрь.
  • Погода теплая —  весна наступит рано: «На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло». Ещё теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.
  • Сильная оттепель 24 января  — весна будет очень короткой.
  • Говорили также: «Если в январе – март, то в марте января жди»
  • Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок и считалось, что 24 января они собрались вместе и безобразничают.
  • Утром идет снег — вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.
  • В лесу слышно эхо — будут морозы.
  • На крышах висят сосульки — февраль будет теплым.
  • Теплый Федосий не отзовется добром летом.
  • Если морозный Федосий — яровое посеешь поздно.
  • Бойся январской весны!
  • Хилая зима живуча.
Узнайте больше:  В РК простились с крымским архипастырем митрополитом Лазарем

Именинники сегодня: Виталий. Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Сте­пан, Терентий, Федор.

А ещё сегодня — очень уместно в морозы в нашей стране:) — День эскимо. Праздник, посвящённый одному из самых  любимых лакомств людей всего мира. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Приятного вам аппетита и крепкого здоровья!

Просмотры: 2 116

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.