24 января - День Феодосея-Весняка. А сегодня время есть... эскимо

Холод холодом, а… слышите?… весна из далёких далей приветы шлёт. Через народные приметы и имена дней передаёт. Сегодня вот — Феодосий-Весняк. Предки наши присматривались 24 января к погоде, чтобы понять, когда нагрянет весеннее тепло. Кроме того, предсказывали, какой будет осень и можно ли ожидать богатого урожая.

Какая погода на Федосея — таким и будет весь ноябрь.

Погода теплая — весна наступит рано: «На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло». Ещё теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.

Сильная оттепель 24 января — весна будет очень короткой.

Говорили также: «Если в январе – март, то в марте января жди»

Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок и считалось, что 24 января они собрались вместе и безобразничают.

Утром идет снег — вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

В лесу слышно эхо — будут морозы.

На крышах висят сосульки — февраль будет теплым.

Теплый Федосий не отзовется добром летом.

Если морозный Федосий — яровое посеешь поздно.

Бойся январской весны!

Хилая зима живуча.

Именинники сегодня: Виталий. Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Сте­пан, Терентий, Федор.

А ещё сегодня — очень уместно в морозы в нашей стране:) — День эскимо. Праздник, посвящённый одному из самых любимых лакомств людей всего мира. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Приятного вам аппетита и крепкого здоровья!

