25 апреля - Василий Парильщик. Солнце греет, а в лесу просыпаются медведи и Леший

25 апреля — Василий Парильщик. Солнце греет, а в лесу просыпаются медведи и Леший

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:43 24.04.2026

25 апреля, верили на Руси, выходят из берлог медведи. Говорили: «Не ходи в этот день в лес, там старый космач проснулся, дерн разворачивает, с голодухи до личинок да до слизней добирается, сытится».

Также именно в этот день просыпается леший. Главное его дело — будить деревья от зимней спячки.

А почему Василий Парильщик? Церковь нынче чтит память святого Василия Парийского — епископа города Парии, жившего в VIII веке и рьяно отстаивавшего христианскую веру. В народе же название дня переиначили, «подогнав» под природное явление. Подмечали, что «на Василия  земля парит». Считалось, что 25 апреля солнечные лучи начинают по-особому прогревать почву, делая ее «живой» и пригодной для посадки растений.

Есть и другие приметы на текущий день:

  • Идет дождь? И в первые дни мая будет дождливо.
  • Теплый день – урожай в этом году будет хороший.
  • Верба зацвела – к скорому потеплению.
  • Солнечный день и холодное утро – к засушливому и неурожайному лету.
  • Распушилась ива – зиме конец.
Именины сегодня отмечают: Василий, Давид, Иван, Матвей, Мина, Сергей, Акакий, Анфиса, Афанасия, Зенон, Дим.
