25 декабря – День Спиридона Солнцеворота. Солнце разворачивает на лето

А ещё этот день в народе называли Спиридон-солнцеворот, Спиридон, Спиридон-поворотник, солнцеворот, солноворот, Спиридон-поворот, солнопутье, Спиридонов день, поворотник, Спиридоньев день.

На Руси считали, что сегодня сам святой Спиридон разворачивает солнце на лето и следит, чтобы оно не спряталось от людей (солнцеворот). Красно Солнышко наряжалось в этот день в красивый сарафан, убирало серебряные волосы кокошником золотым и садилось в свою колесницу, запряженную тройкой лихих лошадей: золотой, серебряной и алмазной – и круто разворачивало их на летнюю пору.

При этом 24 декабря считали опасным днём, все-таки шла борьба тьмы и света. Стараясь помочь солнцу вернуться поскорее, крестьяне лепили во дворах снежных баб и устраивали вокруг них хороводы. Крестьянки выпекали круглые хлеба, на которых выдавливали косые кресты. Когда начинало смеркаться, выходили на улицу и зажигали костры. Молодые крестьяне поднималась на высокие пригорки или холмы и начинала кликать солнце, приглашая его вернуться домой. В это время хозяева домов обходили всю избу и хозяйственные сооружения по кругу, накладывая знак солнышка на все свое имущество, отгоняя тем самым разную нечисть. Хозяин клал на порог топор, а хозяйка втыкала в притолоку серп, ведь острая сталь также надежно защищала от бесовской силы.

А кто же такой Спиридон? Святой Спиридон Тримифунтский, который жил на территории Кипра в III-IV вв. В детстве Спиридон, даже несмотря на годы, вел праведную жизнь и искренне верил в Бога, был доброжелательным и отзывчивым. За добрые дела он был награжден целительским даром, а также мог изгонять бесов. После смерти своей супруги Спиридон стал епископом города Тримифунта на Кипре. Согласно преданию, однажды случилась достаточно продолжительная засуха, и святитель с помощью молитвы смог вызвать дожди. Своим примером Спиридон показывал, как должен вести себя настоящий христианин, был трудолюбивым и добрым. Также он заботился о строгом соблюдении церковных правил и сохранности текста Священного Писания в неизменном виде.

Приметы дня:

Новогодняя погода будет ясной и морозной, если солнце сегодня лучистое и светлое. Если на деревьях иней и хмуро – то праздничный день будет пасмурным и хмурым.

Смена направления ветра сулит хороший урожай гречихи.

Сегодняшний день всю зимнюю погоду определяет.

Если солнышко играет, то и Святки ясными будут.

Можжевеловые веточки сгибаются – быть метели.

Жди снегопада, коли скот в стойло просится.

Если воробьи тащат пух и перья в свои гнезда – грядут сильные морозы.

Именины сегодня отмечают: Борис, Федор, Александр, Алексей, Григорий, Митрофан.

