25 февраля — День Алексея Рыбного. Пироги печём с начинкой из рыбы!

В День Алексея Рыбного (известного государственного деятеля XIV века, дипломата, митрополита Московского и всея Руси) в народе было принято «примораживать» семена — выставляли на холод. Селяне считали, что такая «закалка» гарантирует лучшую их всхожесть.
А ещё эти сутки в народе называли «рыбными». Хозяйки пекли пироги-расстегаи с начинкой из рыбы. Также существовали многочисленные приметы, по которым рыбаки определяли, когда и клёв хороший будет, и удача.
- Туманы на Алексеев день – лето будет дождливым.
- Вьюга – летом будет много осадков.
- На небе звезды – удастся собрать богатый урожай.
- Сосульки висят длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.
- Ручьи потекли – примета к тому, что рыба будет хорошо ловиться.
- Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.
Учтите: нельзя 25 февраля начинать новые дела или планировать поездки – все это, по приметам, приведет к неудачам.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Евгений, Антон (Антоний), Мария, Вассиан.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: календарь
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: календарь