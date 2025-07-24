25 июля – Прокл-плакальщик. Роса, говорят травники, нынче — целебная

25 июля, отмечали в народе, бывают самые большие росы. Говорили: «На Прокла в поле от росы промокло». В этот день старались проснуться до рассвета. Верили, что если умыться росой рано утром, то она поможет уберечься от сглаза, а девушкам подарит красоту и молодость. Знахари сегодня до заката трудятся в полях, собирая лечебные травы. Снадобья, приготовленные из них, обладают особой целебной силой.

Церковь же нынче чтит память святых мучеников по имени Илария и Прокл, пострадавших за свою веру во II веке. Сначала был арестован Прокл, и его заставляли отречься от Иисуса Христа. Однако он остался верен Спасителю и предсказал императору, что тот вскоре сам поверит в Бога. После этого, по приказу императора Максима, Прокла привязали к колеснице правителя, а затем заставили бежать за ней. Мученик молился о том, чтобы Господь остановил повозку, и Бог выполнил его просьбу – никакие усилия не помогали сдвинуть ее с места, и продолжалось это ровно до тех пор, пока Максим не подписал хартию, удостоверяющую, что проповедование христианства не является нарушением закона. Однако правитель все-таки отомстил Проклу – он приказал привязать его к столбу и расстрелять. По дороге на казнь Прокл встретил Илария – своего дядю, который также проповедовал христианскую веру. В результате, он тоже был арестован и казнен вместе с Проклом. После казни ученики похоронили Прокла и Илария в одной могиле.

Приметы на 25 июля:

Если нет прокловой росы – к непогоде и засухе.

Нет тумана с утра – к дождю.

Много росы и густой туман – к солнечной погоде.

Пчелы громко жужжат – к жаре.

Мыши-полевки по ночам громко пищат и шумно возятся – к теплу.

Тетерев в лесу далеко не летает – к теплой и солнечной погоде.

Теплая погода в этот день – к теплой осени. Пошел дождь – и осень будет дождливой!

Дождливый день – к неурожаю и к снежной зиме.

Грибы в лесу появились – скоро жара пройдет.

Ночью на лугах исчезла роса – к дождю.

Если девушка в этот день до рассвета умоется утренней росой – ее кожа весь год будет чистой и свежей. Но делать это лучше всего в сельской местности: по понятным причинам городская роса далека по своей чистоте от деревенской!

День выдался не по-летнему прохладным – зима будет суровой как никогда!

На верхушках деревьев пожелтели листья – к ранней осени.

Именины сегодня отмечают: Федор, Гавриил, Михаил, Мария, Вероника, Иван, Арсений.

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