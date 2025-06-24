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25 июня – День Петра Афонского. Солнцеворот - день начнёт сокращаться
фото: pikist.com

25 июня – День Петра Афонского. Солнцеворот — день начнёт сокращаться

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:23 24.06.2025

25 июня — сутки, когда ночь идет на прибыль, а день, наоборот, сокращается. Поэтому это время также именуют Солнцеворотом. Говорили: «Солнцеворот вершит поворот». При этом 25 июня в холодных регионах страны возможны утренние заморозки. Последние перед летней жарой. По поверьям, впереди — 40 очень горячих дней. Начинают цвести сосна и брусника, а в огородах зацветает картофель. В водоёмах уже вовсю купались, не опасаясь злых духов — водяных да русалок.

В этот день обязательно полагалось ходить на рыбалку и готовить блюда из рыбы, прежде всего уху.

Намёк огородникам: 25 июня — заключительный срок посадки огурцов, высаживают последнюю рассаду.

Церковь же нынче чтит Онуфрия Великого, который также известен как Петр Афонский, жившего в IV веке. Более 53 лет Петр провел на священной горе Афон, после чего принял постриг и умер в молитве.

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Погодные приметы таковы:

  • Солнце укорачивает ход, а месяц идет на прибыль.
  • Коли в Петров день красное лето — зеленый покос, а коли дождь — покос мокрый.
  • На Петра выпадают большие росы.
  • К ночи появляются обильные роса и туман — к устойчивой хорошей погоде.

Именины сегодня отмечают: Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

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