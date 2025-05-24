25 мая – День Епифана. Русалок, говорят, можно увидеть

Также в народе День Епифана называли Рябиновка, примечая, что именно в этот период буйно начинала цвести рябина. Это дерево всегда старались посадить недалеко от дома — говорили, что рябина защищала человека от несчастья.

А ещё на прудах и озерах к 25 мая распускаются белые кувшинки. Этот цветок на Руси именовали одолень-травой, поскольку он помогал бороться с большим количеством заболеваний. В том числе с зубной болью и отравлениями. Более того, наши предки считали, что кувшинка избавляла дома и даже человеческие души от нечисти. Собирали растения только в строго определенное время, и обязательно заткнув уши. Обращались к кувшинке ласково и разговаривали с ней прежде, чем сорвать.

Обязательное условие: ничем острым срезать кувшинку нельзя! Согласно поверьям, стебель в таком случае истекает кровью, ведь кувшинки — это русалки! Лесные духи ночью водили хороводы, а днем превращались в цветы. Таким образом, если срежешь 25 мая кувшинку, то убьешь водную деву. И её подружки обязательно отомстят — утащат на дно и погубят.

Приметы на 25 мая таковы:

Восход солнца окрашен в красный цвет – к засушливому лету.

Теплое и солнечное утро без дождей – лето будет сухим.

Майских жуков 25 мая много – лето будет засушливым.

Кувшинки зацвели – холодные дни остались позади.

Утро пасмурное, а небо затянуто тучами? Лето будет дождливым и холодным.

Вечером облака окрашены в синий цвет? Погода изменится.

Желтые листья раскрываются у акации и дают нектар – к дождю.

Именины сегодня отмечают: Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

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