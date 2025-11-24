Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 25 ноября – день Иоанна Милостивого. Матери сегодня за детей молятся
Новости Республики
25 ноября – день Иоанна Милостивого. Матери сегодня за детей молятся
фото: stocksnap.io

25 ноября – день Иоанна Милостивого. Матери сегодня за детей молятся

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:23 24.11.2025

В народе примечали, что снег, который выпал 25 ноября, почти всегда лежал до самой весны. В эти дни сумерки наступали рано, ночи становились все дольше и темнее. Неумолимо приближались настоящие холода – трескучие, крепкие, способные и птицу на лету загубить, и бревна в крестьянской избе напополам изрубить. Особенно суровые морозы на Русском Севере. В южных широтах зимы ветреные, серые, малоснежные. Тяжко взрослому человеку совладать с непогодой – маленьким детям и того хуже. Именно поэтому с раннего утра и до позднего вечера матери в этот день издавна молились за своих чад: пусть Боженька к ним милостив будет. Здоровье ребяткам вымаливали, а вместе с ним – счастье, благополучие и веселую, сытую жизнь. Все слышит Господь на небесах. Материнская молитва – самая сильная, со дна моря, говорят, достает…

А ещё 25 ноября заканчивались свадебные недели. Потом свадьбы играли уже в конце зимы. Именно поэтому, юноши и девушки, оставшиеся без пары, с завистью смотрели на своих более удачливых товарищей и подруг.

Церковь же нынче чтит патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI-VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью. Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество. В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

Узнайте больше:  Жильё передумали покупать почти 90% россиян

Приметы дня:

  • Изморось с утра – к вечерним заморозкам.
  • Облака плывут против ветра – снег выпадет.
  • Низкие облака – к морозам.
  • Какая погода на Иоанна – таким будет и начало декабря.
  • Дождь пошел – до февраля сыро будет.
  • Огонь ярко горит – на улице будет сухо и морозно.
  • Зола быстро образуется – к теплу.
  • Если снег в этот день выпал – до весны пролежит. Кроме того, весна обещает быть поздней.
  • Если сделать в этот день доброе дело, это облегчит посмертную участь умерших родственников.
  • Если девушка до этого дня не обзаведется парнем – будет одна до Масленицы.
  • Вещь, купленная на Иоанна, очень долго прослужит вам.
  • Девушка 25 ноября купит себе обувь за компанию с подружками – к неудаче в личной жизни.
  • Советы, данные в этот день, будут особенно верными.
  • Говорят, что 25 ноября все мужчины бывают необыкновенно щедрыми.
  • Если жена мужа как следует орехами накормит – он будет нежным, ласковым и перестанет ворчать.

Именины сегодня отмечают: Иван, Владимир, Даниил, Александр, Матвей, Борис, Константин, Федор, Дмитрий, Лев.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.