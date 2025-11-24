25 ноября – день Иоанна Милостивого. Матери сегодня за детей молятся

В народе примечали, что снег, который выпал 25 ноября, почти всегда лежал до самой весны. В эти дни сумерки наступали рано, ночи становились все дольше и темнее. Неумолимо приближались настоящие холода – трескучие, крепкие, способные и птицу на лету загубить, и бревна в крестьянской избе напополам изрубить. Особенно суровые морозы на Русском Севере. В южных широтах зимы ветреные, серые, малоснежные. Тяжко взрослому человеку совладать с непогодой – маленьким детям и того хуже. Именно поэтому с раннего утра и до позднего вечера матери в этот день издавна молились за своих чад: пусть Боженька к ним милостив будет. Здоровье ребяткам вымаливали, а вместе с ним – счастье, благополучие и веселую, сытую жизнь. Все слышит Господь на небесах. Материнская молитва – самая сильная, со дна моря, говорят, достает…

А ещё 25 ноября заканчивались свадебные недели. Потом свадьбы играли уже в конце зимы. Именно поэтому, юноши и девушки, оставшиеся без пары, с завистью смотрели на своих более удачливых товарищей и подруг.

Церковь же нынче чтит патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI-VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью. Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество. В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

Приметы дня:

Изморось с утра – к вечерним заморозкам.

Облака плывут против ветра – снег выпадет.

Низкие облака – к морозам.

Какая погода на Иоанна – таким будет и начало декабря.

Дождь пошел – до февраля сыро будет.

Огонь ярко горит – на улице будет сухо и морозно.

Зола быстро образуется – к теплу.

Если снег в этот день выпал – до весны пролежит. Кроме того, весна обещает быть поздней.

Если сделать в этот день доброе дело, это облегчит посмертную участь умерших родственников.

Если девушка до этого дня не обзаведется парнем – будет одна до Масленицы.

Вещь, купленная на Иоанна, очень долго прослужит вам.

Девушка 25 ноября купит себе обувь за компанию с подружками – к неудаче в личной жизни.

Советы, данные в этот день, будут особенно верными.

Говорят, что 25 ноября все мужчины бывают необыкновенно щедрыми.

Если жена мужа как следует орехами накормит – он будет нежным, ласковым и перестанет ворчать.

Именины сегодня отмечают: Иван, Владимир, Даниил, Александр, Матвей, Борис, Константин, Федор, Дмитрий, Лев.

Просмотры: 11