25 октября – День Прова, День Андрея. Давно смотрели на звёзды?

Ещё этот день именовали — Андрон, Пров, Андрон-звездочет. Почему? Наши предки с полудня до полуночи в эти сутки следили за звездами, предсказывая по их поведению изменения погоды и будущий урожай. Народ считал Андрона мудрым звездочетом. Поговаривали, что он «может и совком звезды почерпнуть, и шестом небо достать». Плюс ко всему, Святого Прова также по каким-то причинам связали именно со звездами.

Народ также верил, что звезды влияют на жизненные события каждого человека. Люди считали, что сколько звездочек на небе, столько и людей обитает на земле. Рождается человек, и зажигается звезда. Соответственно, падающая звезда говорила о чей-то кончине. Кометы же виделись нашим предкам предвестниками грядущих войн, несчастий, эпидемий и неурожаев.

25 октября нельзя было громко смеяться, человек мог подвергнуть себя ужасным мукам. Люди также опасались ненароком кого-то обидеть, иначе обидчику счастья не видать. Не следовало также спрашивать в ответ на стук в дверь: «Кто там?» – этот вопрос может впустить в дом несчастья и беды.

Церковь же нынче почитает память трех мучеников: Прова, Андроника и Тараха, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных императором Диоклетианом, известным своей нетерпимостью к сторонникам христианского учения. Троих проповедников схватили и привели к императору на суд. Когда они не пожелали отречься от веры во Христа, то были подвержены многочисленным пыткам, которые переносили стойко. Правитель, потеряв веру в то, что можно переубедить арестованных, распорядился бросить их в ров с дикими животными, но хищники их не тронули. Впоследствии трем мученикам отрубили головы.

Приметы дня:

Северный ветер предвещает холод, южный – тепло.

Если слабый или порывистый ветер изменяет направление – погода будет пасмурной очень долго.

Если дальние вещи мерещатся близкими – значит, воздух прозрачен, и может пойти снег или дождик.

Тусклые звезды говорят о грядущей оттепели, а яркие – о морозе.

Если звезды с синим сиянием сильно мерцают – будет снег.

Яркое звездное небо предвещает хороший урожай гороха.

Если человек родился 25 октября, то в жизни его ожидают несчастья.

Именины сегодня отмечают: Александр, Иван, Федот, Кузьма, Тарас, Макар, Николай, Денис, Мартин, Богдан.

