Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 25 октября – День Прова, День Андрея. Давно смотрели на звёзды?
Новости Республики
25 октября – День Прова, День Андрея. Давно смотрели на звёзды?

25 октября – День Прова, День Андрея. Давно смотрели на звёзды?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:51 24.10.2025

Ещё этот день именовали — Андрон, Пров, Андрон-звездочет. Почему? Наши предки с полудня до полуночи в эти сутки следили за звездами, предсказывая по их поведению изменения погоды и будущий урожай. Народ считал Андрона мудрым звездочетом. Поговаривали, что он «может и совком звезды почерпнуть, и шестом небо достать». Плюс ко всему, Святого Прова также по каким-то причинам связали именно со звездами.

Народ также верил, что звезды влияют на жизненные события каждого человека. Люди считали, что сколько звездочек на небе, столько и людей обитает на земле. Рождается человек, и зажигается звезда. Соответственно, падающая звезда говорила о чей-то кончине. Кометы же виделись нашим предкам предвестниками грядущих войн, несчастий, эпидемий и неурожаев.

25 октября нельзя было громко смеяться, человек мог подвергнуть себя ужасным мукам. Люди также опасались ненароком кого-то обидеть, иначе обидчику счастья не видать. Не следовало также спрашивать в ответ на стук в дверь: «Кто там?» – этот вопрос может впустить в дом несчастья и беды.

Церковь же нынче почитает память трех мучеников: Прова, Андроника и Тараха, которые пострадали за веру во Христа во время гонений, организованных императором Диоклетианом, известным своей нетерпимостью к сторонникам христианского учения. Троих проповедников схватили и привели к императору на суд. Когда они не пожелали отречься от веры во Христа, то были подвержены многочисленным пыткам, которые переносили стойко. Правитель, потеряв веру в то, что можно переубедить арестованных, распорядился бросить их в ров с дикими животными, но хищники их не тронули. Впоследствии трем мученикам отрубили головы.

Узнайте больше:  В новом корпусе санатория «Днепр» в Крыму завершают фасадные работы

Приметы дня:

  • Северный ветер предвещает холод, южный – тепло.
  • Если слабый или порывистый ветер изменяет направление – погода будет пасмурной очень долго.
  • Если дальние вещи мерещатся близкими – значит, воздух прозрачен, и может пойти снег или дождик.
  • Тусклые звезды говорят о грядущей оттепели, а яркие – о морозе.
  • Если звезды с синим сиянием сильно мерцают – будет снег.
  • Яркое звездное небо предвещает хороший урожай гороха.
  • Если человек родился 25 октября, то в жизни его ожидают несчастья.

Именины сегодня отмечают: Александр, Иван, Федот, Кузьма, Тарас, Макар, Николай, Денис, Мартин, Богдан.

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x