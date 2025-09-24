Прямо сейчас:
25 сентября - Артамонов день. Стоит опасаться змей!
фото: pikist.com

25 сентября — Артамонов день. Стоит опасаться змей!

25 сентября

Артамонов день в некоторых областях России назывался «змеиным», потому как змеи с этого дня покидают летние гнезда в полях и перебираются в лес, откуда уходят до весны в подземное царство. Повстречаться со змеиной стайкой даже для наших современников – испытание не для слабонервных! А уж на древнего русского крестьянина такое событие и вовсе нагоняло суеверный ужас!

Также предки наши верили, что на Артамона всякая жизнь в лесу замирает. Птицы прячутся в дупла деревьев, звери в норах ждут приближения холодов. Природа усиленно готовится к зиме! Но у многих животных именно осенью начинается период гона – например, у оленей.

Церковь же 25 сентября почитает память святого мученика Артамона, жившего в IV веке и известном как итальянский епископ. В свое время Артамону удалось обратить в христианство большое количество людей, которые ранее были язычниками. В результате, была образована целая община, для которой Артамон соорудил и освятил храм. Однако в то время страной правил император Диоклетиан, известный своей нетерпимостью по отношению к христианам. Поэтому, Артамон был арестован, но сумел сбежать из тюрьмы и продолжал долгое время проповедовать. Однажды, гласит легенда, новообращенными было разрушено языческое капище, а сами язычники в качестве мести напали на храм и убили молившегося в нем Артамона.

Приметы дня:

  • Долгий вечер – к дождю наутро.
  • Солнечный день – к ясной погоде.
  • К 25 сентября деревья стоят голые – к ранней зиме.
  • Сильные утренние заморозки – к хорошему урожаю ржи.
  • До Артамонова дня выпал первый снег – к небывалому урожаю пшеницы.
  • Если до этого дня не убрать все корнеплоды в огороде – они будут гнилыми и непригодными в пищу.
  • Нельзя ходить в лес и на болото – с самим Василиском (сказочным чудовищем, покровителем змей) можно повстречаться.
  • Много змей в лесах – к холодной зиме.
  • Если охотник добудет зайца – весь год ему будет сопутствовать удача.
  • Чтобы избежать укуса змеи – надо помолиться святому Артамону в его праздник.
  • Змея или уж во двор заползли – к счастью. Такую «счастливую» змею обязательно надо покормить молоком или сырым яйцом.
  • Убить змею в этот день – к неурожаю.
  • Покупать и продавать лекарства, в которых содержится змеиный яд – к несчастью.

Именины сегодня отмечают: Николай, Юлиан, Алексей, Иван, Афанасий, Даниил, Федор.

