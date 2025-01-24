25 января — День студенчества и Татьянин день

Татьянин день — праздник двойной. Во-первых, его отмечают христиане, отдавая дань памяти Татьяне Крещенской или Римской. Легенда гласит: девушка, родившись в богатой семье, сильно верила в Бога и приняла обет целомудрия. За это была вознаграждена титулом диакониссы. Когда гонения на христиан достигли пика, ее схватили язычники — хотели обратить в свою религию. Однако Татьяна Римская прочитала молитву, повлекшую землетрясение, которое разрушило языческий храм. После этого и начались мучения девушки — её калечили, бросали в темницу, запирали в одной камере со львом… В итоге Татьяну и ее отца казнили, отрубив головы. За свои мучения она и была причислена к лику святых.
Во времена императрицы Елизаветы Петровны Татьянин день прочно обосновался и в календаре светском. Стал знаковым для студентов. Ведь именно 25 января самодержица издала указ, согласно которому в столице России был открыт Московский государственный университет.
Из студенческих традиций этого дня:
- Если студент хочет получить везение в учебе на следующий год, ему нужно обязательно отстоять молебен в церкви, который проводится в честь памяти Святой Татьяны.
- Также 25 января студенты зовут шару. Выходят на балкон или выглядывают в окно, трясут зачеткой и кричат: «Шара, приди!» Говорят, если в ответ кто-то крикнет — «Уже в пути», то в учебной жизни обладателя зачётной книжки всё будет хорошо.
- Ещё одна студенческая примета на будущее — на последней страничке зачетки нужно нарисовать дом с трубой. Из которой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен идти дым. И чем длиннее будет его струйка, тем легче дастся учеба в этом году.
- А вот читать конспекты в Татьянин день — запрещено, иначе предстоящий экзамен будет непростым.
- Считается, что если студент не напьется 25 января, то учеба ему будет хуже даваться, потому как «В день Татьяны все студенты пьяны».
Что касается погодных примет, сопровождающих 25 января, то:
- Если идет снег – летом будет много дождей.
- Дует теплый ветер — лето будет засушливым, а урожай – небогатым.
- Ясная и морозная погода – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.
- Если ярко светит солнце – скоро прилетят птицы, и наступит весна.
- Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.
- Звездное небо в День Татьяны – примета, которая предвещает раннюю весну.
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