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фото: pikist.com

25 января — Татьянин день, День студенчества

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:40 24.01.2024

Татьянин день — праздник двойной. Во-первых, его отмечают христиане, отдавая дань памяти Татьяне Крещенской или Римской. Легенда гласит: девушка, родившись в богатой семье, сильно верила в Бога и приняла обет целомудрия. За это была вознаграждена титулом диакониссы. Когда гонения на христиан достигли пика, ее схватили язычники — хотели обратить в свою религию. Однако Татьяна Римская прочитала молитву, повлекшую землетрясение, которое разрушило языческий храм. После этого и начались мучения девушки — её калечили, бросали в темницу, запирали в одной камере со львом… В итоге Татьяну и ее отца казнили, отрубив головы. За свои мучения она и была причислена к лику святых.

Во времена императрицы Елизаветы Петровны Татьянин день прочно обосновался и в календаре светском. Стал знаковым для студентов. Ведь именно 25 января самодержица издала указ, согласно которому в столице России был открыт Московский государственный университет.

Из студенческих традиций этого дня:

  • Если студент хочет получить везение в учебе на следующий год, ему нужно обязательно отстоять молебен в церкви, который проводится в честь памяти Святой Татьяны.
  • Также 25 января студенты зовут шару. Выходят на балкон или выглядывают в окно, трясут зачеткой и кричат: «Шара, приди!» Говорят, если в ответ кто-то крикнет — «Уже в пути», то в учебной жизни обладателя зачётной книжки всё будет хорошо.
  • Ещё одна студенческая примета на будущее —  на последней страничке зачетки нужно нарисовать дом с трубой. Из которой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен идти дым. И чем длиннее будет его струйка, тем легче дастся учеба в этом году.
  • А вот читать конспекты в Татьянин день — запрещено, иначе предстоящий экзамен будет непростым.
  • Считается, что если студент не напьется 25 января, то учеба ему будет хуже даваться, потому как «В день Татьяны все студенты пьяны».
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Что касается погодных примет, сопровождающих 25 января, то:

  • Если идет снег – летом будет много дождей.
  • Дует теплый ветер — лето будет засушливым, а урожай – небогатым.
  • Ясная и морозная погода  – лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.
  • Если ярко светит солнце – скоро прилетят птицы, и наступит весна.
  • Большие сугробы в Татьянин день – будет много хлеба.
  • Звездное небо в День Татьяны – примета, которая предвещает раннюю весну.
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