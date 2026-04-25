26 апреля — Заячьи именины да Медуница
26 апреля — Заячьи именины да Медуница

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:11 25.04.2026

26 апреля активно зацветает медуница. Этому растению в народе приписывали целебные свойства. На её основе изготавливали разнообразные отвары и снадобья, а также использовали при приготовлении еды. Легенда о медунице гласит:

  • Однажды Бог захотел проверить, насколько ему предана пчела, ведь она считалась самым трудолюбивым существом в мире. И Бог решил спросить у пчелы, какие цветы дают воск, а какие – мед. Пчела облетела всю землю и отыскала большое количество цветов. Больше всего ей понравилась именно медуница, а также черемуха и дятлина. И она решила скрыть их от Бога, поскольку испугалась, что он все это отнимет. Однако Бог все узнал, и когда пчела начала перечислять цветы, то сказал, что она может употреблять нектар со всех цветов кроме медуницы, дятлины и черемухи. Также он предупредил пчелу, что, если она возьмет нектар черемухи, то ослепнет на 12 дней, с дятлины – никогда не наестся и не принесет меда, с медуницы – умрет в тот же момент. С тех пор пчелы никогда не берут нектар из медуницы.
Кроме того,  26 апреля начинают активничать шмели. А ещё сегодня чествуют зайцев! В народе говорили, что они празднуют нынче свои именины.

Что касается погоды, то:

  • Кукушка кричит громко и протяжно? Будут тёплыми дни.
  • Звездная ночь –  к урожайному году.
  • Дуб распустился – к теплому и погожему лету.
  • Если на дубе 26 апреля много желудей осталось, то и урожай в текущем году будет богатым.
  • Золотисто-желтые первоцветы распустились –  вскоре начнется настоящая весна.
Именины сегодня отмечают: Георгий, Артамон, Дмитрий, Феодосий, Зоил, Мартирий, Сисиний, Фомаида.
