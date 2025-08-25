26 августа – День Тихона Задонского. Труды и заботы...

26 августа, который было принято проводить в трудах и заботах. Крестьяне убирались в закромах – местах для хранения нового урожая и припасов на зиму. В этот день заговаривали зерно и домашние заготовки, защищая их от дурного, завистливого глаза.

Церковь же нынче чтит память святителя Тихона Задонского и иконы Божьей Матери «Умягчение злых сердец». Им молятся об избавлении от смертного греха уныния, защите от недобрых людей и об укреплении веры.

Иногда икону «Умягчение злых сердец» называют «Страстная», так как на ней изображены предметы, связанные со страстями Христовыми: крест, губка и копье. Еще ее называют «Семистрельная», из-за того, что Божья Мать, изображенная на иконе, пронзена семью стрелами. Эти стрелы символизируют скорбь Богородицы за Сына, отданного на смерть во имя спасения человечества. С этой иконой в старину обходили дом и двор, оберегая жилище от дурного глаза. Икона «Умягчение злых сердец» является чудотворной. По свидетельствам верующих, она способна исцелять телесные и душевные хвори и вселять надежду на лучшее. В 1830 году эта икона остановила эпидемию холеры в Вологде, благодаря искренним молитвам простых людей.

Приметы дня:

Сова всю ночь не замолкает – к перемене погоды.

По погоде предсказывали течение зимы. День выдался жарким? Зима будет холодной. За окном холодно – к мягкой и теплой зиме. Дождь предвещал зимние вьюги и бураны. Чем дождливее день – тем более снежной будет зима.

Сильный ветер – сентябрь будет дождливым.

Легкий, ласковый ветерок – к жаркой погоде.

Сено на сеновале сыреет – к дождю.

Молодой месяц ярко-красного цвета – к дождю.

Месяц расположен на небе рогами вниз – к ненастью.

Луна в кольце – к переменчивой погоде.

Много грибов в лесу – следующий год порадует обильным урожаем зерновых.

Именины сегодня отмечают: Евдокия, Ксения, Парамон, Яков, Тихон, Максим, Николай, Константин, Василий, Иван.

