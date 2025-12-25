26 декабря – День Евстрата. Матом не ругаться, а то ведьма на голову может упасть

В народе поговаривали, что 26 декабря ведьмы собираются на посиделки, главная тема которых — как схватить Солнце и истребить его.

Наши предки 26 декабря ждали появления нечисти буквально со всех сторон. Считали, что ведьма умела оборачиваться кошкой, кобылой, безрогой коровой, змеей, курицей, собакой. Также она могла стать и неодушевленным предметом, например, иглой, клубком, копной сена, катящейся бочкой. Говорили: у каждой ведьмы обычно было по 12 обликов. Существовали также ворожеи, которые покидали свое жилище, оборотившись птицами, дымом или вихрем. Именно поэтому, по поведению вихря часто судили о том, что ведьма рядом находится. Например, дым из трубы жилища ведьм никогда не был тихим и спокойным, а всегда вертелся клубами вне зависимости от погоды.

Кроме того верили, что ведьмы могли летать не только на метле, но также на лопате или другой утвари, связанной с очагом, так как они колдовали перед печью. Говорили, если опрокинуть ухват печи, то ведьма не сможет колдовать. Если печную заслонку наоборот повернуть, то ведьма не вернется в дом, поскольку не сможет его отыскать. Именно колдуньям были подвластны урожаи и неурожаи, здоровье и болезни скота, погода. Поэтому 26 декабря проводили различные обряды, чтобы бороться с кознями злых духов.

Кстати, следите сегодня за своей речью! Нельзя сквернословить на день Евстрата, потому как ведьма на голову прямо с неба может упасть.

Церковь же нынче почитает память иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу. Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти.

И вот ещё что: с этого дня принято было в течение 12 суток за погодой следить. Считалось, что каждый новый день погоду целого месяца предсказывает. Так, например, 26 декабря соответствовало характеру января, 27 декабря на февраль указывало, 28 — было марту под-стать, и так до самого Рождества. А оно, в свою очередь, ворожило погоду декабря следующего года.

Именины сегодня отмечают: Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр, Евгений, Анастасия, Герман, Иван, Николай.

